Эксперт: перенос трамвайного кольца в Барнауле может обойтись в миллиард рублей
По мнению преподавателя АлтГТУ Сергея Павлова, для нового кольца подходит несколько площадок
19 июня 2024, 07:01, Вячеслав Кондаков
Власти Барнаула хотят сделать площадь на месте трамвайного кольца между улицей Мало-Тобольской и парком "Центральный", чтобы соединить туристические места краевой столицы и проводить там массовые мероприятия. Для этого придется перенести трамвайное кольцо в другую часть города. В ближайшее время в городе обсудят, куда лучше перенести все коммуникации. Мы решили помочь найти мэрии удобные локации для нового трамвайного кольца и поговорили с заместителем заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергеем Павловым. По его словам, найти место не сложно, но стоить это будет сотни миллионов рублей, а, возможно, даже и миллиард.
Куда можно перенести трамвайное кольцо?
Ученый считает, что есть три варианта. Первый – разметить трамвайное разворотное кольцо рядом с парком "Центральный" на площади Свободы. Однако там в ближайшем будущем могут восстановить Петропавловский собор.
Второй вариант – на Демидовской площади рядом с площадью Спартака, где находится конечная остановка для многих маршрутов общественного транспорта. По мнению Сергея Павлова, логично именно там сделать кольцо, чтобы пассажирам было удобно пересесть с трамвая на автобус или наоборот. Возвести кольцо, считает преподаватель "политеха", можно на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова.
Третий вариант – продлить трамвайную линию до площади Спартака-2. Там, помимо кольца, легко можно разместить небольшие помещения для персонала МУП "Горэлектротранс", а также навесы для пассажиров.
Этот третий вариант Сергей Павлов видит наиболее логичным, потому что именно площадь Спартака-2 – главный транспортный хаб в Барнауле. Также туда в перспективе можно будет перенести конечную остановку для троллейбусов с территории бывшего Речного вокзала. О такой идее раньше также высказывался глава краевой столицы Вячеслав Франк.
Сколько может стоить перенос трамвайного кольца?
Если прокладывать трамвайные линии до площади Спартака-2, строить там навесы и другие хозяйственные помещения, то такие работы эксперт оценивает примерно в миллиард рублей. Более дешевый вариант – рядом с Демидовской площадью и Спартака – обойдется в несколько сотен миллионов рублей.
А зачем вообще хотят перенести трамвайное кольцо рядом с парком "Центральный"?
С такой идеей выступил глава города Вячеслав Франк, чтобы в дальнейшем оборудовать площадь для проведения массовых мероприятий. При этом мэр отметил, что пока нет понимая того, куда переносить трамвайное разворотное кольцо. По словам Вячеслава Франка, специалисты должны будут проработать этот вопрос. Одна из идей – вообще "уйти" от трамвая на этом участке, и направить туда "дополнительную автобусную группу".
"Не говорю, что завтра мы будем этот вопрос выносить. Но там можно сформировать большую, крупную площадь для Барнаула. Я бы очень этого хотел. Считаю, что площадь Сахарова уже себя пережила и изжила. Мы поставим елку – через неделю уберем, поставим ледяные игрушки – через неделю уберем, "запираем" проспект Ленина, перекрываем ул. Молодежную, Социалистический проспект. Ни экономически, никак это неудобно. А на Мало-Тобольской те же фигуры у нас до весны стоят. Там разворотное кольцо неуместно", – заявил мэр Барнаула.
07:13:16 19-06-2024
Мы поставим елку – через неделю уберем, поставим ледяные игрушки – через неделю уберем..................А на площади Свободы не так будет ? И то что через неё тоже куча транспорта проходит, об этом в мэрии не знают? Бред какой-то! Тупо тогда рельсы уберите с конечной остановки и пусть на Кордоне все разворачиваются.
09:33:29 19-06-2024
Гость (07:13:16 19-06-2024) Мы поставим елку – через неделю уберем, поставим ледяные иг... Зачем разворачиваться на Кордоне? Проложите рельсы до Южного,а с него через Силикатный и далее соедините на Пивзаводе. Вот это будет всем кольцам кольцо!!! (миллиарда хватит?)
15:56:46 20-06-2024
Бомж (09:33:29 19-06-2024) Зачем разворачиваться на Кордоне? Проложите рельсы до Южного... Вот это перспективное предложение! Настоящий Гражданин города ! Стоит к этой его идее прислушаться и рассмотреть, не тратить время людей на пересадки, уменьшить коллапс при авариях на дорогах.
07:18:54 19-06-2024
А Павлов точно завкафедрой? Как он на Спартак-2 впихнёт автобусы,троллейбусы и кольцо трамвайное???!!!
И чем ,интересно,помешает кольцо церкве на пл.Свободы? Будет громыхать и мешать молитве? Как-то же рядом проходящий транспорт не будет мешать церкве,что строится в парке Трансмаш?
А вот с миллиардом-да!!!! Это наша тема!!!!
08:43:52 19-06-2024
Гость (07:18:54 19-06-2024) А Павлов точно завкафедрой? Как он на Спартак-2 впихнёт авто... Если Петропавловский собор будут восстанавливать в его исторических границах, то там половина площади Свободы под него уйдет, только проезд и останется, а кольцо реально некуда будет впихнуть.
18:52:31 20-06-2024
Гость (07:18:54 19-06-2024) А Павлов точно завкафедрой? Как он на Спартак-2 впихнёт авто... Если очень интересно, найдите карту где указано расположение церкви как вы выразились. Если её будут строить на старом фундаменте, то она займёт почти центр площади, плюс прилегающая территория и нет площади и нет проезда не машинам не автобусам.
07:23:45 19-06-2024
Вот прямо сейчас самое время. Там же у нас все хорошо, почти победили
07:40:58 19-06-2024
Смету предоставьте. Где там миллиард? А почему не триллион?
07:45:51 19-06-2024
"...При этом мэр заявил, что у него пока нет понимая того, куда переносить трамвайное разворотное кольцо..."
Зато понимание того, что сходу работы обойдутся в миллиард - есть.
07:27:51 20-06-2024
Кхм... (07:45:51 19-06-2024) "...При этом мэр заявил, что у него пока нет понимая того, к... Вы статью читали? Или не читатель? Это мнение зав кафедрой.
07:46:45 19-06-2024
При строительстве путепровода на ленинском за 2 миллиарда построили 2 кольца и снесли их, и еще мост.
08:27:45 19-06-2024
Пузырек (07:46:45 19-06-2024) При строительстве путепровода на ленинском за 2 миллиарда по... Вот. Два года назад все кричали, что за необоснованно дорого мост стоит, а сегодня уже в пример ставят.
16:00:04 20-06-2024
Пузырек (07:46:45 19-06-2024) При строительстве путепровода на ленинском за 2 миллиарда по... Могли оставить разворотное кольцо- при аварийных ситуациях трамваи не простаивали бы до устранения их, а шли в обратном направлении по своим маршрутам..
07:50:05 19-06-2024
Вот он - уровень барнаульского образования. Это чудо еще учить кого-то пытается.
08:34:05 19-06-2024
Ученый??? Какими научными исследованиями он занимается? Какие открытия сделал за последнее время? Обычный препод с ученой степенью. И, судя по размышлениям, не особо умный. Что, в принципе, типично для современного политеха. Кафедра организации безопасного движения. Смех да и только.
08:37:40 19-06-2024
Театр абсурда какой то. Просто на Аванесова два пути соедините разворотной петлей и все. Дёшево гениально и максимально просто. Какой нибудь дом рядом под диспетчерскую отдайте и все. Или восстановите диспетчерс ий пункт на Анатолия. Пускай туда едегица ходит. А не эта неразбериха с пятерка и то на Челюскинцев то нет. Пусть все на что люскинцеа идут. Дурдом устроили. Ещё и миллиард списать хотят.
08:42:27 19-06-2024
А может быть, найти новое место для праздников? С Лазурной, с Сиреневой, с Ускова, с Шукшина, да даже с Малахова далеко не каждый поедет на другой конец города, чтобы повеселиться. Особенно если в семье маленькие детки
09:01:24 19-06-2024
Аванес (08:42:27 19-06-2024) А может быть, найти новое место для праздников? С Лазурной, ... Нас и старое место устраивает!
12:02:47 19-06-2024
Гость (09:01:24 19-06-2024) Нас и старое место устраивает!... Чиновников не устраивает. Они уже много лет вбрасывают идею убрать оттуда ёлку.
10:27:14 19-06-2024
Аванес (08:42:27 19-06-2024) А может быть, найти новое место для праздников? С Лазурной, ... Нас уже лишили места для городских праздников - ПЛ.САХАРОВА. Звучит только ТУрИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР. А кому он нужен? Город у нас по площади довольно большой. Как добираться с новостроек и всек частей города? Даже когда пооводилось авиашоу, какие демонстрации пеших шли по Ленинскому -все помнят. Что у нас в Барнауле делается для БАРНАУЛЬЦЕВ?
23:50:45 19-06-2024
Аванес (08:42:27 19-06-2024) А может быть, найти новое место для праздников? С Лазурной, ... неча с малышами таскаться, сидите на даче
08:46:19 19-06-2024
А зачем ЭТО кольцо вообще нужно? Убрать рельсы от Красноармейского и все. Пусть все маршруты ходят до кордона.
09:06:14 19-06-2024
Вот как представил трамвай, изображающий из себя бронепоезд "Железняков", пробирающийся через бурное человеческое море к кольцу на Спартак-2, и на душе потеплело - "Верной дорогой идёте, товарищи!"
09:06:19 19-06-2024
Первое можно продлить трамвай на гору и убрать рельсы с Ползунова. Потому что он расшатывают памятник архитектуры - здание филармонии, давно посчитали трафик на этом участке очень маленький, а трафик на гору вырос. И второе - праздничные площадки надо делать по районам города, в каждом районе есть своя площадь пригодная для организации массовых мероприятий.
09:14:44 19-06-2024
ВКл. (09:06:19 19-06-2024) И второе - праздничные площадки надо делать по районам города, в каждом районе есть своя площадь пригодная для организации массовых мероприятий. Назовите пожалуйста такую площадку в Железнодорожном районе.
09:30:26 19-06-2024
Гость (09:14:44 19-06-2024) Назовите пожалуйста такую площадку в Железнодорожном районе.... ]
Да в любом месте!!! Представляете,сколько домов в вашем районе можно снести на миллиард рублей!!!
И на заметку Генриховичу- у на стадион Динамо всю зиму пустует. В ноябре ёлку ставь- в марте сноси. (вместе с вашими снежными бабами)
09:56:39 19-06-2024
Гость (09:14:44 19-06-2024) Назовите пожалуйста такую площадку в Железнодорожном районе.... Не вопрос! Площадка между школами 64 и 71 :-)
Как в эпоху развитого социализма :-)))
10:17:05 19-06-2024
Гость (09:14:44 19-06-2024) Назовите пожалуйста такую площадку в Железнодорожном районе.... Площадь Сахарова, чем не место?
09:33:14 19-06-2024
Все эти разговоры только для того, чтобы подготовить общественное мнение к застройки пл. Сахарова
10:01:51 19-06-2024
Гость (09:33:14 19-06-2024) Все эти разговоры только для того, чтобы подготовить обществ... ДААА! Это точно: пока речь не шла о застройке пл. Сахарова - все власти перекрытие устраивало!
09:38:35 19-06-2024
У города других мест нет, куда можно потратить миллиард? Мнение - нужно начать заниматься расширением дорог. Без этого перспектив никаких и весь дутый рост скоро прекратиться. Уже совершены грубейшие ошибки типа запертой домами улицы Партизанской. Давайте хотя бы дальше их не повторять
17:28:31 19-06-2024
Гость (09:38:35 19-06-2024) У города других мест нет, куда можно потратить миллиард? Мне... Чем больше дороги расширяются, тем больше на них появляется автомобилей. В результате пробки только растут по локациям и длине. На бытовом уровне кажется, что лучше расширять, но это не так. Теперь уже это доказано и теоретически и практически. Надо не расширять, а сужать проезжую часть, ограничивать скорость, вводить платные парковки для нерезидентов, расширять и удлинять расширяя тротуары, создавая пешеходные зоны, стимулировать и вкладывать деньги в развитие ОТ. Вы хотите превратить город в необитаемое место? Я хочу комфортную городскую среду. Путь к ней лежит в обратном направлении от расширения дорог. Дороги, конечно, должны быть хорошие, качественные., но это другое дело
09:51:42 19-06-2024
Помните мультик "Чип и Дейл спешат на помощь"? Там у одного персонажа от слова СЫР мозг отключался напрочь. Так и у чиновников - от слова миллиард. Трамвай нужен до Южного, ибо народу там уже тьма.
10:30:28 21-06-2024
Гость (09:51:42 19-06-2024) Помните мультик "Чип и Дейл спешат на помощь"? Там у одного ... Тогда закроется 55 автобус
09:57:45 19-06-2024
Судя по возникшей "трамвайной" активности чиновников, трамваи в Барнауле скоро сдадут в металлолом. Оставят какой-нибудь экскурсионный, который будет ходить по Ползунова.
10:30:21 19-06-2024
что-то чудить начали.. то им кольцо не на месте, то елка не угодила.. деньги девать некуда? так расселите наконец людей из неликвидного жилья, а то динамите который год
11:28:40 19-06-2024
Оставьте трамвайное кольцо в покое, вы и так победили! Добились, что горожане против общегородской елки. Оставить только районные. Никто не поедет из новостроек на Старый базар. На Сахарова собирались, потому что всех детей везли на новогодние представления во Дворец Спорта и Драмтеатр.
11:44:12 19-06-2024
Стыдно, что с главной смотровой площадки города приходится любоваться прежде всего заправочной станцией и нагромождениями разношерстного транспорта общественного и частного. Шумных магистралей достаточно было бы вполне. От них избавиться невозможно, а вот от автотранспорта на Спартак 2 вполне реально и даже нужно, если администрация честно говорит о желании развивать туристический кластер, а не подразумевает под благими намерениями цель спустить деньги по другим соображениям. Вот это место и нужно развивать для людей и отдыхаЮ для туристов. Назовите ее площадь Достоевского. Уже одно название привлечет туристов. Это место непосредственно связано с именем Федора Достоевского. Потратьте лучше деньги на превращение неуместного здесь транспортного хаба Спартак -2 (который сейчас, кстати, почти никто из жителей не использует, большая часть автобусов там даже не открывает двери для посадки) в удобное пространствои для жителей и для туристов. Пешеходная зона по проспекту Социалистическому органично свяжет Старый город и площадь Сахарова и вокзал,отдаленной перспективе по Профинтерна получится и хороший выход к парку Изумрудному с велодорожкой. И Петропавловский собор и старая деревянная музейная застройка на прилегающей части улицы Анатолия и многое друге станут органично формировать и дополнять интересный и удобный маршрут центра города. Он не ведет из одного тупика в другой. Он очень удобен и практичен для всех – и туристов и жителей. К сожалению, ради сомнительных удобств человека за рулем администрация готова превратить центр города в огромную помойку (улицы забиты визуальным мусором, пылью, загазованы и шумны, полны стресса), спихнув все места для отдыха в неудобные по доступности локации, на край города. Все видели, как тесно на Малол=Тобольской в дни проведения мероприятий? Теперь представьте, что будет , если уберут площадку для мероприятий с площади Сахарова и сгонят людей на площадь между парком и ТЦ Старый базар. Какая давка там будет? А рядом ходят автобусы и прочий транспорт еще в большем количестве, чем сейчас. Пооому что всем сюда нужно приезжать. Автобусам нужно ехать на Спартак 2, а частникам парковаться где-то поблизости. Давка легко возникнет на этой пешеходной зоне в любой момент, непредсказуемо, запой лишь один хороший голос где-нибудь на Мало-Тобольской или в парке. Совершенно безответственные фантазии. Ради чего? Чтобы забить город еще большим количеством автомобилей нет у администрации желания отдать пешеходам проспект Социалистический? Жалкую пародию на комфортный город предлагают мечтатели из мэрии.
11:46:29 19-06-2024
Убирайте торговые ряды на старом базаре - площадка огромная, ларьки с едой по периметру ставьте образовавшейся площади. Места валом, ничего переносить не нужно, миллиард целым для города останется. Ой, да - его же распилить нужно. Тут я погорячился. Ну тогда у собственника за миллиард купите площадку под этими торговыми рядами. А трамвай в сердце "Дуркластера" очень нужен. Это и история(отсюда поехал первый трамвай!), это и транспортная доступность. Но транспорт трогать в центре нельзя. Троллейбусы убрать с набережной, кольцо с пл. Свободы убрать - кто туда вообще будет ездить? по комарам туда лишнюю остановку идти пешком - не каждый захочет.
Включайте голову, господа "градоустранители", а не чешите свои ладони...
12:06:32 19-06-2024
На мой взгляд, лучший вариант, это - оставить трамвайное и троллейбусное кольца в покое, не тратить деньги на сомнительные авантюры, лишь ухудшающие удобства доступа к важным рекреационным объектам города. С очень большой вероятностью, освободившиеся место будет использовано под новые парковки. Легко доказать, что никакой сопоставимой с площадью Сахарова подобной ей по значимости, удобству доступа и возможностям площади никак не получится. Нужно просто трезво смотреть на вещи, а не идти на поводу выгоды строительных магнатов, которым, конечно, выгодно застроить площадь Савхарова. А вот что надо перенести, так это всё содержимое с площади Спартак 2 на другой берег, в район городского пляжа или ТЦ Леруа или даже дальше, например, к Гребному каналу. Грандиозные планы на развитие правого берега нарисовали, а как люди туда добираться будут совсем непонятно. На электричке, которая ходит раз в 3 часа? Это удобно?
В крайнем случае, по моему, выглядит более разумным перенос кольца на площадь Демидова или рядом с ней. Площадь Демидова практически не используется, мало пригодна для отдыха из-за проходящего рядом проспекта Красноармейского с интенсивным потоком транспорта и трамвайной линии. Добавление разворотного кольца никак не повлияет на посещаемость площади Демидова, как и на возможности проведения экскурсий на ней. Шум и некомфортность останутся примерно на том же уровне. Жалко, что пострадает доступность парка и пешеходной зоны на ОТ, но что поделать, это все же наименьшее зло из предложенных и рассматриваемых администрацией вариантов. Я убежден, что лучший вариант, это не тратить деньги на перемещения, приносящие больше вреда, чем пользы.
16:18:06 19-06-2024
Евгений Иванов (12:06:32 19-06-2024) На мой взгляд, лучший вариант, это - оставить трамвайное и т... Зачем переносить кольцо, можете внятно объяснить? Чтобы нельзя было доехать на трамвае до Старого базара и Мало-Тобольской?
23:25:12 19-06-2024
Гость (16:18:06 19-06-2024) Зачем переносить кольцо, можете внятно объяснить? Чтобы нель... Я против переноса, не вижу в нем смысла. Считаю, что перенос это ненужная трата денег. Перенос ухудшит доступность, то есть навредит.Вы вероятно невнимательно прочитали мой текст.
13:48:43 24-06-2024
Евгений Иванов (12:06:32 19-06-2024) На мой взгляд, лучший вариант, это - оставить трамвайное и т... Все очень верно подмечено
13:18:17 19-06-2024
Деньги девать не куда
13:27:58 19-06-2024
Гость (13:18:17 19-06-2024) Деньги девать не куда... точнее очень нужно куда-то девать)))
13:39:04 19-06-2024
А тоннель под жд вокзалом не лучше ли сделать?
17:11:31 19-06-2024
Гость (13:39:04 19-06-2024) А тоннель под жд вокзалом не лучше ли сделать?... Тоннель под вокзалом? Чтобы выкинуть на ветер миллиарды. Буквально в 5 минутах езды находится широкий новый переезд, на котором нет заторов. Что даст тоннель? Еще один стимул к использованию частных автомобилей с увеличением числа машин на улицах города? еще больше мест с пробками, еще более длинными в центре города и не только в центре - на Матросова, Северо-Западной и подъездах к ним. Самая лучшая сейчас в городе тих
ая и уютная аллея на Исакова превратится в кошмар подобный аллее проспекта Ленина. Кто выиграет? Никто - ни те, что за рулем, ни те, что ходят пешком и пользуются ОТ. Пора задуматься о распространении платных парковок для нерезидентов, как делается во всем мире во всех городах, где нет пробок и на улицах человеку удобно и приятно. Не увеличивать удобства для использования частных автомобилей, а наоборот, сокращать их, предлагая и создавая удобства для альтернативных видов перемещения. Например, пешеходная зона с полосой для самокатов и велосипедов на проспекте Социалистическом. Парковки дадут деньги на субсидирование ОТ, его реформ. Чтобы не было разделения на нерегулируемые и регулируемые перевозчик, а система оплаты была единой, чтобы оплачивать не поездку, а время с выбором лучшего наиболее удобного для каждого пути с возможностью пересадки без дополнительных затрат где удбнее. Тогда и регулировать число рейсов в часы пик будет легче и заполняемость окажется оптимальной и использование транспортных средств. Не нужно будет искусственно создавать заполнение. Никто не будет тратить свое драгоценное время на петли по городу, типичные для мергих сегодняшних маршрутов. Время использования ОТ сократится, выбирать каждый будет стараться наиболее короткий путь. Не догоры, цементирующие сегодняшнюю порочную систему ОТ нужны. Нужны брутто-контракты, в которых не предполагают гонки за количеством пассажиров. Есть деньги - лучше потрать те на это. На переход к новой лучшей системе контрактов и оплаты проезда нужны первоначальные вложения, потом же деньги для субсидирования могут поступать от платных парковок и увеличения людей, использующих ставший более удобным ОТ. Строительство тоннеля лишь отбросит город еще в более мрачные времена ... Потерю времени и денег на реформы реально нужные. Стоит ли строить тоннель, если он уничтожит окончательно городскую среду, лишит возможности достижения хорошего уровня ОТ. Лучше создать пешеходную зону, соединяющую Старый город, площадь Сахарова и вокзал и сделать город гораздо более комфортным, удобным для перемещения альтернативным автомобилю способом? Вот куда лучше потратить деньги выделяемые Москвой по случаю приближения 300-летия города.
17:42:09 19-06-2024
Иванов Евгений (17:11:31 19-06-2024) Тоннель под вокзалом? Чтобы выкинуть на ветер миллиарды. Бук... И тут Остапа понесло... (с) Женя, зачем вы тратите время на написание своих многобуквенных "вирш" и наше на их чтение? Чем вам тоннель не нравится? А ведь это прямой, соответственно кратчайший путь, от условной пл. Спартака до С. Поляны как для частного транспорта так и для ОТ. Пусть частники катаются там за деньги. Ваши же предложения насчет платных парковок в центре, мягко скажем наивны... Народ будет искать любой двор в котором нет шлагбаума. Отчего жителям тех дворов будет еще хуже... И не надо приводить примеры Москвы, Питера, Казани и т.п. Кстати, за чей счет шлагбаумы ставить? Жителей или бюджета?
23:09:29 19-06-2024
Гость (17:42:09 19-06-2024) И тут Остапа понесло... (с) Женя, зачем вы тратите время на ... Например, за счёт штрафов за парковку в неположенном месте ещё быстрее можно улучшить ОТ. Шлагбаумы не нужны. Я не открываю ничего нового. Просто не хочу катиться вниз и наблюдать за деградацией городской среды.
23:20:36 19-06-2024
Гость (23:09:29 19-06-2024) Например, за счёт штрафов за парковку в неположенном месте е... Так вы прогуляйтесь ночью/утром/днем/вечером в районе ЖД и автовокзала. Зафиксируйте количество машин стоящих под знаками "Остановка/Стоянка запрещена" и табличкой "Работает эвакуатор". Попробуйте хоть один эвакуатор там найти... И таких вариантов в центре я еще могу назвать ...
00:11:28 20-06-2024
Гость (23:20:36 19-06-2024) Так вы прогуляйтесь ночью/утром/днем/вечером в районе ЖД и а... То не ко мне вопрос, есть люди, которые следят за порядкомм.
22:15:32 19-06-2024
Иванов Евгений (17:11:31 19-06-2024) Тоннель под вокзалом? Чтобы выкинуть на ветер миллиарды. Бук... Против тоннеля или эстакады у ЖД вокзала у Вас один сомнительный аргумент, увеличится количество частного транспорта. Тоннель нужен в первую очередь для ОТ, для быстрой транспортной доступности вокзалов с любого района города. Город разрезан на две части ЖД, необходимо строить еще несколько путепроводов и тоннелей. Есть возможность быстро и недорого организовать несколько маршрутов ОТ от ул. Солнечная поляна до ЖД вокзала по Петрова, Исакова, Юрина с конечной остановкой на противоположной стороне ЖД путей от вокзала.
00:06:15 20-06-2024
Гость (22:15:32 19-06-2024) Против тоннеля или эстакады у ЖД вокзала у Вас один сомнител... Путь через Ленина и Советскую Армию не намного длиннее к большинству мест на север и запад Проблема не в пути, а в заторах, как я понимаю . Миллиарды на ОТ - позволят улучшить среду, переманить людей на ОТ. Тоннель пригласит ещё больше людей на автомобили и угробит окончательно город.
16:05:52 19-06-2024
Гость (08:46:19 19-06-2024) А зачем ЭТО кольцо вообще нужно? Убрать рельсы от Красноарме... Поддерживаю перенос кольца и трамвайных путей с Ползунова
16:18:09 19-06-2024
Туристический кластер.Какой дурак поедет в Барнаул? Чего у нас смотреть? 2-3 исторических дома? Город не раз горел в прошлом веке,а что не сгорело,то разрушилось при попустительстве властей. Архитектурные "шедевры"?Или парки? На так называемый Нагорный парк без слез не глянешь. Многие помнят старое ВДНХ. Почти ничего от площади не осталось.Все застроили,а кто давал разрешение на застройку- не найдешь.Как и на площади Сахарова.Наворотят дел,а потом ищут решения проблем (за миллиард).
22:06:42 19-06-2024
Зачем этот Спартак -2? Там нет ничего такого, ради которого стоило переносить транспортный хаб с Спартака 1
00:07:18 20-06-2024
Миллиард это только начальная цена которая потом увеличится и на много в карман то заинтересованных уйдёт много вот и проталкивают они очередную авантюру деньги эти на лечение жителей потратить не лучше ли в больницах разруха а которые средства выделяют так там главари врачи их не прочь растащить надзора то нет списывают старие кровати переписывают номера и вроде как новые опять также и матрасы и прочее ни одного главного не посадили только меняют вот так и с транвайным кольцом и с деньгами ЖКХ на вывоз мусора так ни одного заводика не построили а денежки ушли им в карманы опять мало опять поднимают вот наша власть только это и может
06:49:13 20-06-2024
Гоша (00:07:18 20-06-2024) Миллиард это только начальная цена которая потом увеличится ... Гошан, купи у меня мешочек знаков препинания. Недорого продам.
16:18:00 20-06-2024
Гость (06:49:13 20-06-2024) Гошан, купи у меня мешочек знаков препинания. Недорого прода... А по сути есть что ответить?
16:37:52 20-06-2024
Гость (16:18:00 20-06-2024) А по сути есть что ответить?... Есть! Читать ЭТО - невозможно, ибо кровь из глаз пошла!
16:39:29 20-06-2024
Гость (16:18:00 20-06-2024) А по сути есть что ответить?... по сути чего? набора слов?
17:32:26 20-06-2024
Гость (16:18:00 20-06-2024) А по сути есть что ответить?... Какой сути то??? Я чуть глаза не поломал, пока три строчки твоей писанины попытался прочитать и из носа кровь сочиться начала... Суть в ней увидят только такие же как ты.
16:19:58 20-06-2024
Про тоннель хороший диспут получился. Но с тоннеля нельзя заработать, поэтому его не будет. Бездарно спроектированный путепровод у Нового рынка тому пример, а ведь еще также убого исполненный.
18:55:21 20-06-2024
Если кольцо убирают, то нет смысла делать его в другом месте. Пусть ездят до кордона.
19:02:35 20-06-2024
Ни кто не будет ходить на эту ёлку, там зимой в низине собираются все газы от транспорта от печей с частного сектора. Там дышать не чем. Особенно когда на улице низкое давление, так там и видимость не очень как в тумане.
Да и смысла ехать на окраину города ради конуса в 32 метра который называют ёлкой(уродство ...) горки давно не строят, лабиринтов , городков и прочего для развлечения детей нет.
Просто кто то хочет срубить денег себе в карман на очередном бесполезном действие, через пару лет опять будут переделывать.
17:31:00 21-06-2024
За Спартак 2. Снести это всё захолустье до Барнаулки и сделать настоящих транспортный хаб, с выносом автовокзала из центра и ликвидацией остановок на Спартаке.
07:15:40 22-06-2024
Г-н Франк толкует, что на Сахарова фигуры сто,т неделю и убираются это экономически не выгодно! А втюхать миллиард - выгодно?
По-моему Андрею РэмБовичу Белоусову
найдется работка и в Барнауле с проверочной на вшивость наших чиновников. Займитесь лучше как пристроить этот миллиард на разгрузку от пробок наших дорог:
Павлик
Аванесова (кстати продлить трамвай до Южного поможет от пробок)
Надо решать насущные проблемы, а не выдумывать их.
У нас и так проблемы с доверием к нашим чиновникам, но сегодня, вижу, лёд тронулся, Россия начинает выздоравливать в связи с арестами в МО и не только
12:03:18 22-06-2024
Предлогаю устанавливать гланую ёлку города в фонтане на пл Сахорова.
Там она ни кому мешать не будет. Социалистический не перекрывать, а во время праздников ограничить скорость до 5км и разрешить стоянку для приезжающих на ёлку и спорткомплекс.
12:53:58 24-06-2024
Оставьте в покое площадь Сахарова! Это очень любимое место горожан!
Городу необходима скоростная электричка, соединяющая старый город с индустриальным районом ( метро нам не светит) Снести ветхий частный сектор где- то в районе Мамонтова и проложить пути.
Или использовать имеющуюся железную дорогу, Что-то изменить, добавить, чтобы люди не парились целый час в 20 автобусе, а на скоростной электричке добирались домой. Надо думать о будущем уже сегодня.