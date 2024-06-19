Эксперт: перенос трамвайного кольца в Барнауле может обойтись в миллиард рублей

По мнению преподавателя АлтГТУ Сергея Павлова, для нового кольца подходит несколько площадок

19 июня 2024, 07:01, Вячеслав Кондаков

Фото: сообщество любителей транспорта в Барнауле

Власти Барнаула хотят сделать площадь на месте трамвайного кольца между улицей Мало-Тобольской и парком "Центральный", чтобы соединить туристические места краевой столицы и проводить там массовые мероприятия. Для этого придется перенести трамвайное кольцо в другую часть города. В ближайшее время в городе обсудят, куда лучше перенести все коммуникации. Мы решили помочь найти мэрии удобные локации для нового трамвайного кольца и поговорили с заместителем заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергеем Павловым. По его словам, найти место не сложно, но стоить это будет сотни миллионов рублей, а, возможно, даже и миллиард.

Куда можно перенести трамвайное кольцо?

Ученый считает, что есть три варианта. Первый – разметить трамвайное разворотное кольцо рядом с парком "Центральный" на площади Свободы. Однако там в ближайшем будущем могут восстановить Петропавловский собор.

Второй вариант – на Демидовской площади рядом с площадью Спартака, где находится конечная остановка для многих маршрутов общественного транспорта. По мнению Сергея Павлова, логично именно там сделать кольцо, чтобы пассажирам было удобно пересесть с трамвая на автобус или наоборот. Возвести кольцо, считает преподаватель "политеха", можно на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова.

Третий вариант – продлить трамвайную линию до площади Спартака-2. Там, помимо кольца, легко можно разместить небольшие помещения для персонала МУП "Горэлектротранс", а также навесы для пассажиров.

Этот третий вариант Сергей Павлов видит наиболее логичным, потому что именно площадь Спартака-2 – главный транспортный хаб в Барнауле. Также туда в перспективе можно будет перенести конечную остановку для троллейбусов с территории бывшего Речного вокзала. О такой идее раньше также высказывался глава краевой столицы Вячеслав Франк.

Сколько может стоить перенос трамвайного кольца?

Если прокладывать трамвайные линии до площади Спартака-2, строить там навесы и другие хозяйственные помещения, то такие работы эксперт оценивает примерно в миллиард рублей. Более дешевый вариант – рядом с Демидовской площадью и Спартака – обойдется в несколько сотен миллионов рублей.

А зачем вообще хотят перенести трамвайное кольцо рядом с парком "Центральный"?

С такой идеей выступил глава города Вячеслав Франк, чтобы в дальнейшем оборудовать площадь для проведения массовых мероприятий. При этом мэр отметил, что пока нет понимая того, куда переносить трамвайное разворотное кольцо. По словам Вячеслава Франка, специалисты должны будут проработать этот вопрос. Одна из идей – вообще "уйти" от трамвая на этом участке, и направить туда "дополнительную автобусную группу".