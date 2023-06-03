В этом году таких аттракционов зарегистрировали крайне мало

03 июня 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае заработали первые батуты, официально в регионе их зарегистрировали всего 30 штук. Об этом пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на детского омбудсмена региона Ольгу Казанцеву.

По её словам, в этом году количество аттракционов (вместе с батутами их 180) кратно меньше в сравнении с прошлым годом, поскольку раньше никаких требований к их регистрации не было, а сейчас всё с этим стало строго и обязательно.

Издание отмечает, что у всех легальных батутов есть номер и QR-код, по которым можно увидеть все выходные данные и условия эксплуатации.

"Теперь все надувные аттракционы должны быть оформлены, так же, как любой автомобиль имеет свой знак", – сказано в публикации.

Ранее подробно рассказали, почему в Барнауле стало меньше надувных батутов.