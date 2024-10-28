В Алтайском крае зарегистрировали более 3 тыс. случаев внебольничной пневмонии
Свыше половины заразившихся — дети
28 октября 2024, 08:42, ИА Амител
Более 3 тысяч случаев внебольничной пневмонии зарегистрировали в Алтайском крае в сентябре 2024 года. Как рассказали amic.ru в региональном Роспотребнадзоре, более половины заболевших – дети.
"По данным Министерства здравоохранения Алтайского края, в этиологии внебольничных пневмоний в регионе в сентябре 2024 года преобладает микоплазма, а также другие бактериальные агенты", – уточнили в ведомстве.
Рост заболеваемости внебольничными пневмониями среди школьников начал регистрироваться с конца сентября 2024 года. В Роспотребнадзоре напомнили, что классы закрывают на карантин в случае регистрации более двух случаев заболевания, а школы – более десяти.
Отметим, что микоплазменная пневмония представляет собой частое заболевание, которое распространяется в коллективах при тесном контакте с больным. Нередко микоплазма вызывает пневмонию, схожу по течению с гриппом, но не переходящую в тяжелые формы. Ее симптомы: сухой кашель, повышение температуры, одышка.
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Цитата-" микоплазменная пневмония частое заболевание,которое распространяется в коллективе при тесном контакте с больными"- полный бред!!!