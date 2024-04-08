В алтайском правительстве отреагировали на призыв Малинковича вооружить губернаторов

Инициативу также прокомментировали главы Орловской и Калининградской областей

08 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Вид на здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru

Пресс-служба главы Алтайского края отказалась официально комментировать призыв депутата регионального Заксобрания и лидера "Коммунистов России" Сергея Малинковича выдать оружие губернаторам.

Тем не менее, как пишет издание "Подъем", на это предложение ответили тем, что "каждый должен заниматься своим делом: служба безопасности – безопасностью, депутаты – предложениями".

В беседе с журналистами глава Орловской области Андрей Клычков также счел, что вооружать губернаторов для гражданских задач "это чрезмерно" и бесполезно, но на время посещения зоны СВО – уже неплохая идея. А губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что умеет стрелять, но идею обсуждать не готов.

На прошлой неделе Сергей Малинкович обратился к руководителю Росгвардии Виктору Золотову с инициативой выдать оружие губернаторам и обучить обращению с ним. Поводом для этого стало покушение на главу Мурманской области Андрея Чибиса: вечером 4 апреля после встречи с жителями города Апатиты к политику подбежал мужчина и ранил его ножом в живот.