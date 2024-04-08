В алтайском правительстве отреагировали на призыв Малинковича вооружить губернаторов
Инициативу также прокомментировали главы Орловской и Калининградской областей
08 апреля 2024, 09:45, ИА Амител
Пресс-служба главы Алтайского края отказалась официально комментировать призыв депутата регионального Заксобрания и лидера "Коммунистов России" Сергея Малинковича выдать оружие губернаторам.
Тем не менее, как пишет издание "Подъем", на это предложение ответили тем, что "каждый должен заниматься своим делом: служба безопасности – безопасностью, депутаты – предложениями".
В беседе с журналистами глава Орловской области Андрей Клычков также счел, что вооружать губернаторов для гражданских задач "это чрезмерно" и бесполезно, но на время посещения зоны СВО – уже неплохая идея. А губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что умеет стрелять, но идею обсуждать не готов.
На прошлой неделе Сергей Малинкович обратился к руководителю Росгвардии Виктору Золотову с инициативой выдать оружие губернаторам и обучить обращению с ним. Поводом для этого стало покушение на главу Мурманской области Андрея Чибиса: вечером 4 апреля после встречи с жителями города Апатиты к политику подбежал мужчина и ранил его ножом в живот.
09:58:40 08-04-2024
Миниханов вообще призвал самостоятельно решать вопросы обороны. В таком случае выдайте оружие всем. Сформируте народные дружины, батальоны ополчения. Определите круг объектов подлежащих охранению и лиц ответственных. А то губернатору выдадите пукалку, он перепьёт и начнет шмалять всех неугодных.
А вообще - дурь дурацкая.
11:36:19 08-04-2024
Гость (09:58:40 08-04-2024) Миниханов вообще призвал самостоятельно решать вопросы оборо... Дурь дурацкая, но катимся же к ней.
10:05:57 08-04-2024
В фильме "Большой куш" много про применение оружия.
10:08:01 08-04-2024
Петрович в армии не бывал, какой ему пистолет ?
10:15:57 08-04-2024
где Малинкович - там дурацкая инициатива. Лишь бы попиариться.
11:43:52 08-04-2024
Если жить по Божески, то сто процентов - пистолеты не понадобятся. Как это сделать, это очень трудно. Кругом одни проходимцы о которых, Иисус Христос сказал, посты в храмах займут волки в овечьих шкурах, на которых греховные печати ставить негде.
11:57:13 08-04-2024
купите им бронепальто, как у владимира владимировича
12:09:13 08-04-2024
Гость (11:57:13 08-04-2024) купите им бронепальто, как у владимира владимировича... Не поможет - голь на выдумку сильна.... Может, надо быть человечным?
12:28:31 08-04-2024
Каждому губернатору выдать пулемет Максим чтобы за собой таскали. Малинкович первый получит пулемет без патронов.