В алтайском райцентре сделали новую площадку ГТО

По словам губернатора, в 2023 году такие площадки появятся еще в шести районах

19 июня 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

В селе Шипуново Шипуновского района открыли новую площадку ГТО, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По его словам, площадка оборудована травмобезопасным покрытием и современными тренажерами – к каждому прилагается QR-код с инструкцией о том, как пользоваться.

Глава региона добавил, что всего в крае, не считая шипуновской, соорудили 50 таких площадок. Причем в этом году сделают еще шесть – в Красногорском, Кытмановском, Первомайском, Советском, Суетском и Топчихинском районах.

"Знаю, что эти площадки очень востребованы. Когда езжу по селам во время командировок, постоянно вижу, что там занимаются и взрослые, и дети", – заключил он.

Ранее Томенко заявил, что в Алтайском крае занимаются спортом вольше 1 миллиона человек, и с каждым годом их число растет.