В алтайском селе из-за неправильного использования печи произошел пожар
Огонь потушили на площади порядка 90 "квадратов"
22 апреля 2025, 22:40, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В селе Шелаболиха вспыхнул пожар в частном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.
Огонь потушили на площади порядка 90 квадратных метров. На месте работали 11 сотрудников МЧС, было задействовано пять автоцистерн. Никто не пострадал.
"Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", – рассказали спасатели.
Ранее по той же причине в Камне-на-Оби на двух частных подворьях произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.
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