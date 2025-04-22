В алтайском селе из-за неправильного использования печи произошел пожар

Огонь потушили на площади порядка 90 "квадратов"

22 апреля 2025, 22:40, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В селе Шелаболиха вспыхнул пожар в частном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Огонь потушили на площади порядка 90 квадратных метров. На месте работали 11 сотрудников МЧС, было задействовано пять автоцистерн. Никто не пострадал.

"Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", – рассказали спасатели.

Ранее по той же причине в Камне-на-Оби на двух частных подворьях произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.