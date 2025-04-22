На Алтае пожар погубил два автомобиля

Огонь охватил не только частный дом, но и надворные постройки

22 апреля 2025, 20:00, ИА Амител

В селе Майма Республики Алтай на улице Заводской произошел пожар в частном жилом доме и надворных постройках. Как сообщили в региональном МЧС, огонь охватил баню, гараж и сарай под одной крышей, а также два автомобиля.

"На момент прибытия первого подразделения полностью охвачены огнем крыша дома, моторный отсек машины "Волга", надворные постройки, автомобиль "Субару" уничтожен огнем", – говорится в сообщении.

Пожар потушили на площади 150 "квадратов". На месте работали 15 спасателей на четырех единицах техники, а также два звена газодымозащитной службы из шести человек.

Пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.