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В алтайском селе нашли 10 тысяч пачек контрафактных сигарет

Табачные изделия хранились в торговом павильоне

18 мая 2023, 12:17, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае обнаружили партию немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, сообщает региональная ФСБ.

Сигареты хранились в торговом павильоне, принадлежащем бизнесмену из села Новоегорьевское.

"Изъяты свыше 10 тысяч пачек табачных изделий, более тысячи из которых планировались к продаже с поддельными акцизными марками", – рассказали в ведомстве.

Стоимость табачных изделий превышает 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее из барнаульских магазинов изъяли тысячи нелегальных сигарет.

Алтайский край контрабанда

Комментарии 1

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Гость

12:30:32 18-05-2023

Пачка Мальборо - 100 руб., норм, а качество не хуже не контрафактных.

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