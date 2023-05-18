В алтайском селе нашли 10 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Алтайском крае обнаружили партию немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, сообщает региональная ФСБ.

Сигареты хранились в торговом павильоне, принадлежащем бизнесмену из села Новоегорьевское.

"Изъяты свыше 10 тысяч пачек табачных изделий, более тысячи из которых планировались к продаже с поддельными акцизными марками", – рассказали в ведомстве.