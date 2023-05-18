В алтайском селе нашли 10 тысяч пачек контрафактных сигарет
Табачные изделия хранились в торговом павильоне
18 мая 2023, 12:17, ИА Амител
Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае обнаружили партию немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, сообщает региональная ФСБ.
Сигареты хранились в торговом павильоне, принадлежащем бизнесмену из села Новоегорьевское.
"Изъяты свыше 10 тысяч пачек табачных изделий, более тысячи из которых планировались к продаже с поддельными акцизными марками", – рассказали в ведомстве.
Стоимость табачных изделий превышает 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее из барнаульских магазинов изъяли тысячи нелегальных сигарет.
12:30:32 18-05-2023
Пачка Мальборо - 100 руб., норм, а качество не хуже не контрафактных.