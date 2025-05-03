В алтайском селе потушили пожар в частном доме на 150 "квадратах"
С огнем боролись 16 специалистов
03 мая 2025, 18:30, ИА Амител
Пожар в Бийском районе / Фото: МЧС Алтайского края
Крышу частного дома потушили в селе Лесном Бийского района Алтайского края, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.
"По предварительным данным, причиной стал обрыв электропроводки в чердачном помещении из-за нарушения правил монтажа", – рассказали в ведомстве.
Пожар ликвидировали на 150 "квадратах". Погибших и пострадавших нет.
На месте работали шесть единиц спецтехники и 16 специалистов, было сформировано одно звено газодымозащитной службы.
Ранее в поселке Тальменка Алтайского края сгорел дом на две квартиры.
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