Двухквартирный дом сгорел в Тальменке

Пострадавших нет

03 мая 2025, 13:30, ИА Амител

Пожар в Тальменке / Фото: МЧС Алтайского кра

В поселке Тальменка Алтайского края сгорел жилой дом на две квартиры, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился в переулке Мехзаводском. На месте работали 11 специалистов и пять автомобилей спецтехники.

Пожар потушили на площади 200 "квадратов". Пострадавших нет.

"Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Барнауле вспыхнул пожар в трамвае с 20 пассажирами.