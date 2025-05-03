Двухквартирный дом сгорел в Тальменке
Пострадавших нет
03 мая 2025, 13:30, ИА Амител
Пожар в Тальменке / Фото: МЧС Алтайского кра
В поселке Тальменка Алтайского края сгорел жилой дом на две квартиры, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился в переулке Мехзаводском. На месте работали 11 специалистов и пять автомобилей спецтехники.
Пожар потушили на площади 200 "квадратов". Пострадавших нет.
"Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем", – рассказали в ведомстве.
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15:56:26 03-05-2025
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