В алтайском театре драмы состоится 16-й Международный фестиваль "Солнечный бал"

На мероприятие зарегистрировались уже более 700 участников — коллективы со всей Сибири и Казахстана

22 апреля 2025, 07:15, ИА Амител

"Солнечный бал" / Фото: предоставлено студией танца "Лариса" / Евгения Савина

2 мая 2025 года на сцене краевого театра драмы имени Шукшина состоится 16-й Международный фестиваль "Солнечный бал". Событие, собирающее на одной сцене поклонников и исполнителей сценического бального танца, станет крупнейшим в Сибири.

Как рассказала директор и основатель фестиваля Лариса Любивая, на мероприятие зарегистрировались уже более 700 участников – коллективы и танцевальные дуэты из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областей, а также Казахстана.

Программа фестиваля разделена на четыре блока. Утром и днем выступят дети от 5 до 13 лет и участники специальной номинации "Вальс Победы", посвященной 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. После обеда на сцену выйдут участники номинации "Инва данс", а также дуэты танцоров с ограниченными возможностями здоровья.

"Одно из самых ярких событий фестиваля – вечернее отделение. На сцене выступят сильнейшие взрослые дуэты и группы профессионалов, а также категория ProAm, где ученицы покажут свои умения в паре с партнером-профессионалом", – добавила Любивая.

Выступления команд будет оценивать судейская бригада из 15 человек. Ими станет хореографическая и творческая элита городов Сибири – хореографы, преподаватели творческих вузов, деятели культуры и продюсеры.