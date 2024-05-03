В Барнауле ярко и насыщенно прошел танцевальный фестиваль "Солнечный Бал 2024"

В этом году международный фестиваль отметил юбилей – он прошел в 15-й раз

03 мая 2024, 17:20, ИА Амител

30 апреля 2024 года в Барнауле на сцене Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина состоялся юбилейный XV Международный фестиваль "Солнечный Бал 2024". Проект прошел при поддержке Минкультуры и Минспорта Алтайского края.

"Фестиваль этого года был ярким и насыщенным по количеству участников и уровню танцевальных команд. Более 1500 исполнителей и поклонников сценического бального танца из 12 городов Сибирского федерального округа собрались на одной сцене в столице нашего края", – отметили организаторы мероприятия.

На церемонии открытия участников поприветствовали министр культуры Елена Безрукова, директор Алтайского краевого дома народного творчества Алексей Панюков, советник генерального директора БПЗ, многолетнего партнера фестиваля, Дана Киспаева. Напомним, в этом году "Солнечный бал" отметил юбилей – он прошел в 15-й раз.

Международный фестиваль "Солнечный Бал 2024" в Барнауле / Фото: предоставлено amic.ru

Из приглашенных звезд судейской коллегии необходимо отметить трехкратных чемпионов мира, семикратных чемпионов России по программе "Секвей латиноамериканская программа" Федора Полянского и Дину Ахметгарееву.

Не оставили равнодушными зрителей и судей номинация танцоров "Инва Данс" – танцы на инвалидных колясках и дуэты танцоров с ОВЗ.

Впервые в Сибири была представлена фестивальная номинация "ПРО АМ ШОУ" (любитель + профессионал).

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