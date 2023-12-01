В алтайском техникуме проводят разбирательство после издевательств над студенткой

В учебном заведении усилят меры по недопущению похожих ситуаций

01 декабря 2023, 14:00, ИА Амител

Кадр: прокуратура Алтайского края

В Алейском технологическом техникуме проводят разбирательство после инцидента между девушками в общежитии, сообщили в Минобрнауки Алтайского края.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько девушек издевались над соседкой по комнате и оскорбляли ее. Произошедшим заинтересовались СК, МВД и прокуратура.

"Конфликт произошел в общежитии. Надо понимать, это место, где молодые люди проводят много времени. При этом процесс обучения построен так, что у ребят много внеурочных занятий и студенческих активностей. Администрация создает все условия для комфортного проживания, однако не всем удается адаптироваться и социализироваться в новом образовательном пространстве", – пояснил директор техникума Яков Ровейн.

Он подчеркнул, что студентам, которые приезжают из разных сел и городов, приходится учиться общению, в том числе – проживать в одной комнате с другими студентами.

Ровейн заверил, что в учебном заведении усилят меры по недопущению похожих ситуаций.

В Минобрнауки сообщили, что уже провели внеочередной педсовет, на котором рассмотрели меры дисциплинарного взыскания в отношении студентов "в соответствии с локальными актами техникума и федеральным законодательством".

Что касается пострадавшей, то специалисты оказывают ей психолого-педагогическое сопровождение.