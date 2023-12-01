В алтайском техникуме проводят разбирательство после издевательств над студенткой
В учебном заведении усилят меры по недопущению похожих ситуаций
01 декабря 2023, 14:00, ИА Амител
В Алейском технологическом техникуме проводят разбирательство после инцидента между девушками в общежитии, сообщили в Минобрнауки Алтайского края.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько девушек издевались над соседкой по комнате и оскорбляли ее. Произошедшим заинтересовались СК, МВД и прокуратура.
"Конфликт произошел в общежитии. Надо понимать, это место, где молодые люди проводят много времени. При этом процесс обучения построен так, что у ребят много внеурочных занятий и студенческих активностей. Администрация создает все условия для комфортного проживания, однако не всем удается адаптироваться и социализироваться в новом образовательном пространстве", – пояснил директор техникума Яков Ровейн.
Он подчеркнул, что студентам, которые приезжают из разных сел и городов, приходится учиться общению, в том числе – проживать в одной комнате с другими студентами.
Ровейн заверил, что в учебном заведении усилят меры по недопущению похожих ситуаций.
В Минобрнауки сообщили, что уже провели внеочередной педсовет, на котором рассмотрели меры дисциплинарного взыскания в отношении студентов "в соответствии с локальными актами техникума и федеральным законодательством".
Что касается пострадавшей, то специалисты оказывают ей психолого-педагогическое сопровождение.
14:30:27 01-12-2023
Поиграли ссыкушки в реальных пацанов.
14:32:12 01-12-2023
Отчислять надо, и публично за подобные действия. Разбираются они.
16:00:11 01-12-2023
В СССР решительнее отчисляли за подобное. У знакомой случай был, парни на спор прыгали из окна второго этажа общежития. Отчислили без разговоров. Сказали, что дураков учить дальше не будут.
16:33:48 01-12-2023
Гость (16:00:11 01-12-2023) В СССР решительнее отчисляли за подобное. У знакомой случай ... И кем щас трудишься ?
17:21:47 01-12-2023
Гость (16:33:48 01-12-2023) И кем щас трудишься ? ... Разработчиком. А что такое?
20:05:33 01-12-2023
Слово пацана обсмотрелись?
20:18:00 01-12-2023
А директор техникума Яков Ровейн в курсе, кто у него учится? Выписать розги "пацанкам" публичные, а родители пускай стоят и глотают. Тот так можно приучить к порядку. Пряников они у бабушек видимо уже обожрались.
03:33:34 02-12-2023
Гость (20:18:00 01-12-2023) А директор техникума Яков Ровейн в курсе, кто у него учится?... Пороть детей не педагогично. Не смотря на то, что это - дешево, надёжно и практично.