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В алтайском техникуме проводят разбирательство после издевательств над студенткой

В учебном заведении усилят меры по недопущению похожих ситуаций

01 декабря 2023, 14:00, ИА Амител

Кадр: прокуратура Алтайского края
Кадр: прокуратура Алтайского края

В Алейском технологическом техникуме проводят разбирательство после инцидента между девушками в общежитии, сообщили в Минобрнауки Алтайского края.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько девушек издевались над соседкой по комнате и оскорбляли ее. Произошедшим заинтересовались СК, МВД и прокуратура.

"Конфликт произошел в общежитии. Надо понимать, это место, где молодые люди проводят много времени. При этом процесс обучения построен так, что у ребят много внеурочных занятий и студенческих активностей. Администрация создает все условия для комфортного проживания, однако не всем удается адаптироваться и социализироваться в новом образовательном пространстве", – пояснил директор техникума Яков Ровейн.

Он подчеркнул, что студентам, которые приезжают из разных сел и городов, приходится учиться общению, в том числе – проживать в одной комнате с другими студентами.

Ровейн заверил, что в учебном заведении усилят меры по недопущению похожих ситуаций.

В Минобрнауки сообщили, что уже провели внеочередной педсовет, на котором рассмотрели меры дисциплинарного взыскания в отношении студентов "в соответствии с локальными актами техникума и федеральным законодательством".

Что касается пострадавшей, то специалисты оказывают ей психолого-педагогическое сопровождение.

Алтайский край Алейск скандалы образование Нападения на людей

Комментарии 8

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Гость

14:30:27 01-12-2023

Поиграли ссыкушки в реальных пацанов.

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гость

14:32:12 01-12-2023

Отчислять надо, и публично за подобные действия. Разбираются они.

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Гость

16:00:11 01-12-2023

В СССР решительнее отчисляли за подобное. У знакомой случай был, парни на спор прыгали из окна второго этажа общежития. Отчислили без разговоров. Сказали, что дураков учить дальше не будут.

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Гость

16:33:48 01-12-2023

Гость (16:00:11 01-12-2023) В СССР решительнее отчисляли за подобное. У знакомой случай ... И кем щас трудишься ?

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Гость

17:21:47 01-12-2023

Гость (16:33:48 01-12-2023) И кем щас трудишься ? ... Разработчиком. А что такое?

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Гость

20:05:33 01-12-2023

Слово пацана обсмотрелись?

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Гость

20:18:00 01-12-2023

А директор техникума Яков Ровейн в курсе, кто у него учится? Выписать розги "пацанкам" публичные, а родители пускай стоят и глотают. Тот так можно приучить к порядку. Пряников они у бабушек видимо уже обожрались.

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Гость

03:33:34 02-12-2023

Гость (20:18:00 01-12-2023) А директор техникума Яков Ровейн в курсе, кто у него учится?... Пороть детей не педагогично. Не смотря на то, что это - дешево, надёжно и практично.

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