На Алтае сфотографировали только что родившихся лосят

На фото за животными пристально наблюдает мама, которая готова в любую минуту их защитить

22 мая 2023, 12:44, ИА Амител













Фото: Владимир Меновщиков / t.me/minprirodyAK

В Алтайском крае на территории заказника "Обской" родились лосята, сообщили в Минприроды региона.

Фотографии малышей сделал госинспектор КГБУ "Алтайприрода" Владимир Меновщиков. В ведомстве подчеркнули, что на снимках животным всего несколько часов от роду.

"Они только что встали на ножки и с удивлением рассматривают окружающий их яркий весенний мир. А их мама-лосиха очень настороженно наблюдает за всем происходящим вокруг и готова в любую минуту защитить своих малышей. Всегда помните об этом, встретившись на лесной прогулке с дикими животными", – рассказали в ведомстве.

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