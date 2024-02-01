Появление новой коалиции "бывшие члены КПРФ" обострит проблему внутренних разногласий в компартии, что сыграет на руку партии власти перед выборами 2026 года

01 февраля 2024, 07:15, Анастасия Чебакова

Алтайское Заксобрание / Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

В Алтайском Заксобрании может появиться постоянное депутатское объединение, которое консолидирует в себе вышедших из КПРФ депутатов. Такая идея все активнее обсуждается в последнее время в политических кругах, в том числе в АКЗС. Что об этом думают сами депутаты и руководство парламента – рассказываем в материале.

Неравные права

Разговоры (пусть и кулуарные) о том, что в АКЗС может появиться новая коалиция независимых депутатов, возникли после начавшегося в ноябре 2022 года массового ухода парламентариев из КПРФ. Сначала партия изгнала из своего объединения Елену Хрусталеву и Надежду Дрюпину, которые решили поддержать бюджет вопреки "отрицательной" позиции коммунистов. Затем заявление о выходе из фракции написали вернувшийся с СВО Владимир Громов, Дмитрий Рождественский и Вячеслав Лаптев. В октябре 2023-го с коммунистическим станом распрощался Евгений Хорошилов, тоже решивший поддержать краевой бюджет, несмотря на позицию партии голосовать против.

Из шести покинувших КПРФ депутатов двое примкнули к "Единой России": Дмитрий Рождественский и Владимир Громов. Евгению Хорошилову удалось распрощаться только с партийным флагом: он не может покинуть фракцию КПРФ, так как избран по партсписку.

Елена Хрусталева и Надежда Дрюпина после "изгнания" из партии и фракции создали временное депутатское объединение, к которому позже примкнул Вячеслав Лаптев. Сейчас во фракции КПРФ 18 депутатов, в то время как в начале созыва коммунистический стан насчитывал 24 человека.Зачем депутатам свое объединение?



Права депутатов, работающих во временном депутатском объединении, а не фракции, сильно разнятся: первые, например, лишены возможности участвовать в совете АКЗС, а также многих других прав. Как стало известно amic.ru, вышедшие из партии депутаты даже не имеют своего кабинета в АКЗС и вынуждены «ютиться» в приемной парламента.При этом создать отдельную фракцию, которая даст им больше правовых возможностей, парламентарии не могут – по регламенту краевого парламента (ст. 118-1) фракция образуется депутатами, избранными по партспискам в результате выборов, а депутаты-одномандатники лишь примыкают к ней, пояснил amic.ru зампред АКЗС Денис Голобородько. Не могли вышедшие из КПРФ парламентарии инициировать создание и постоянного депутатского объединения: по регламенту в него могут входить не менее семи депутатов.

"Готовы на 100%"

Депутат АКЗС Елена Хрусталева отметила amic.ru, что создание постоянного объединения – "важный и значимый момент", который откроет многие правовые возможности ей и другим "коллегам-беженцам".

"Конечно готовы [вступить в новое объединение]. 100%. Если оно будет зарегистрировано официально, мы уже будем иметь возможность принимать участие в решении многих вопросов, которые решают фракции", – объяснила Хрусталева.

Несмотря на минусы работы во временном депутатском объединении, лишающем их многих прав, в выходе из фракции КПРФ Хрусталева видит только плюсы.

"Когда мы находились во фракции КПРФ, мы вынуждены были свою точку зрения, часто более профессиональную, чем у остальных членов фракции, давить и подчиняться дисциплине и авторитарному давлению руководителя регионального отделения. Мы не стали это делать. Есть люди, которые обладают опытом руководящей работы в структурных учреждениях, имеют отношение к экономике, а есть те, у которых только болтовня одна", – кинула камень в огород коммунистического крайкома Хрусталева.

Депутат уверена: даже несмотря на разногласия с другими коммунистами-"беженцами" по некоторым "незначительным" вопросам, политические взгляды по значимым решениям у них совпадают и точно позволят "сработаться" в одной коалиции, уверена она. Примечательно, что после ухода из КПРФ Елена Хрусталева примкнула к другой политсиле, возглавив реготделение Партии пенсионеров.

А вот Вячеслав Лаптев сомневается, что в АКЗС появится новое депутатское объединение. Причина в требованиях к его созданию. А именно – в количестве: оно должно насчитывать не менее семи человек. Сейчас же в объединении всего трое.

"Я перебираю в уме людей, которые могли бы войти в объединение, и никак не могу насчитать семь человек. При таком ограничении перспективы создания объединения нет", – отметил Лаптев.

Он подтверждает, что работа вне фракции создает для него и других экс-коммунистов неудобства и лишает многих прав.

"Во фракции совершенно другой уровень работы, организации рабочих процессов и вовлеченности в них", – добавил Лаптев.

Парламентарий не исключает, что кто-то из депутатов внесет поправки, отменяющие лимит в семь человек. Он также предполагает, что КПРФ могут покинуть еще несколько депутатов, которые потом захотят вступить в объединение.

"Я знаком с внутренней ситуацией в КПРФ и знаю, что на сегодняшний день еще есть люди, которые хотели бы выйти из-под влияния партии. В руководстве АКЗС никто не хочет ослаблять КПРФ: она сама все для этого делает. Работа крайкома на сегодня выстроена таким образом, что о конструктиве никто не думает, а над здравым смыслом превалируют исключительно тактические политические задачи", – отметил он.

По его мнению, численность коммунистов в Заксобрании может уменьшиться уже после завершения истории с Евгением Хорошиловым, который обвинил крайком КПРФ в подделке документов якобы о выходе его из фракции (и тем самым лишения его мандата).

Между тем зампред парламента Денис Голобородько заверил: руководство парламента "не против того, чтобы в АКЗС появилось постоянное объединение".

"Безусловно, мы только поддержим. Никто в руководстве парламента не будет препятствовать и только положительно отнесется, если депутаты решат таким образом систематизировать свою деятельность. Никаких проблем, связанных с хозяйственным обеспечением деятельности, у них точно в этом вопросе не возникнет", – пояснил он, комментируя хозяйственные неудобства "беженцев".

Впрочем, инсайдеры отмечают, что появление в АКЗС постоянного депутатского объединения может быть целесообразно по нескольким причинам. В частности, при создании коалиции "бывшие члены КПРФ" вновь обострится вопрос внутренних разногласий в компартии, что сыграет на руку партии власти перед парламентскими выборами 2026 года. Кроме того, Заксобрание по факту получит готовую фракцию, которая будет системно критиковать КПРФ, тем самым ослабит ее статус главной оппозиционной силы.