В Алтайском заповеднике показали "островки летних красок" посреди морозной зимы

Островки весны в Алтайском биосферном заповеднике / Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко запечатлели на фото маленькие островки жизни посреди зимы, сообщает пресс-центр природной территории на своей странице во "ВКонтакте".

"Не черно-белая зима на берегах Телецкого озера. Морозной зимой можно не только помечтать о летних красках, но и увидеть, если хорошо присмотреться. Даже в морозную зиму маленькие островки жизни можно найти вблизи родников и ручьев. Водная среда с температурой чуть выше нуля защищает водную и околоводную растительность от замерзания и дает возможность сохранять жизнедеятельность круглый год", – говорится в сообщении.