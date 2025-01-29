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В Алтайском заповеднике показали "островки летних красок" посреди морозной зимы

Маленькую жизнь можно найти вблизи родников и ручьев

29 января 2025, 14:20, ИА Амител

Островки весны в Алтайском биосферном заповеднике / Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко запечатлели на фото маленькие островки жизни посреди зимы, сообщает пресс-центр природной территории на своей странице во "ВКонтакте".

"Не черно-белая зима на берегах Телецкого озера. Морозной зимой можно не только помечтать о летних красках, но и увидеть, если хорошо присмотреться. Даже в морозную зиму маленькие островки жизни можно найти вблизи родников и ручьев. Водная среда с температурой чуть выше нуля защищает водную и околоводную растительность от замерзания и дает возможность сохранять жизнедеятельность круглый год", – говорится в сообщении.

Ранее сотрудники Алтайского заповедника поделились фото замерзшего берега Телецкого озера.

Телецкое озеро / Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев и Татьяна Клименко

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чудеса природы Республика Алтай

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11:30:20 30-01-2025

Красотищя.

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