В Алтайском заповеднике показали "островки летних красок" посреди морозной зимы
Маленькую жизнь можно найти вблизи родников и ручьев
29 января 2025, 14:20, ИА Амител
Сотрудники Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко запечатлели на фото маленькие островки жизни посреди зимы, сообщает пресс-центр природной территории на своей странице во "ВКонтакте".
"Не черно-белая зима на берегах Телецкого озера. Морозной зимой можно не только помечтать о летних красках, но и увидеть, если хорошо присмотреться. Даже в морозную зиму маленькие островки жизни можно найти вблизи родников и ручьев. Водная среда с температурой чуть выше нуля защищает водную и околоводную растительность от замерзания и дает возможность сохранять жизнедеятельность круглый год", – говорится в сообщении.
Ранее сотрудники Алтайского заповедника поделились фото замерзшего берега Телецкого озера.
11:30:20 30-01-2025
Красотищя.