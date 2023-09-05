В App Store появилось три фейковых приложения Сбербанка

Официального приложения банка на этой площадке нет

05 сентября 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В магазине приложений App Store для айфонов появились фейки, которые притворяются Сбербанком, пишет iPhones.ru.

Все три программы имеют схожие логотипы и слова "Сбол" либо Sbol в названиях. Одно из них занимается выдачей займов, другое – подбором автомобилей, а третье – генерацией изображений с помощью ИИ. Однако к оригинальному приложению, которое удалено с площадки, они никакого отношения не имеют.

"Вероятно, таким образом разработчики хотят увеличить количество загрузок приложений. И это работает. Приложение, которое занимается подбором автомобилей, уже находится на 19-м месте в топе бесплатных приложений App Store", – отмечает издание.

Несмотря на то, что настоящего СБОЛа (Сбербанка) в App Store на сегодня нет, установить официальное приложение на айфон можно в отделении банка.