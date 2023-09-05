В App Store появилось три фейковых приложения Сбербанка
Официального приложения банка на этой площадке нет
05 сентября 2023, 13:25, ИА Амител
В магазине приложений App Store для айфонов появились фейки, которые притворяются Сбербанком, пишет iPhones.ru.
Все три программы имеют схожие логотипы и слова "Сбол" либо Sbol в названиях. Одно из них занимается выдачей займов, другое – подбором автомобилей, а третье – генерацией изображений с помощью ИИ. Однако к оригинальному приложению, которое удалено с площадки, они никакого отношения не имеют.
"Вероятно, таким образом разработчики хотят увеличить количество загрузок приложений. И это работает. Приложение, которое занимается подбором автомобилей, уже находится на 19-м месте в топе бесплатных приложений App Store", – отмечает издание.
Несмотря на то, что настоящего СБОЛа (Сбербанка) в App Store на сегодня нет, установить официальное приложение на айфон можно в отделении банка.
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