В "Авиалесоохране" дали прогноз по лесным пожарам в Алтайском крае на 2025 год

Вероятность возгораний в лесах региона повысится в июле и августе

04 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российское госпредприятие "Авиалесоохрана" представило вероятностный прогноз рисков повышенного возникновения пожаров в лесах страны на апрель – сентябрь 2025 года. Рассказали в учреждении в том числе и какая обстановка ожидается в Сибири и, в частности, в Алтайском крае.

Так, в апреле в Сибирском федеральном округе прогнозируется вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в южной части Хакасии и Красноярского края, восточной части Республики Алтай, западной, центральной и южной частях Республики Тыва, а также в юго-восточной части Иркутской области.

В мае пожары могут особенно часто происходить в центральной части Республики Алтай, восточной части Республики Тыва, юго-восточной части Красноярского края, юго-восточной и центральной частях Иркутской области.

В июне – в центральной части Тывы, Красноярского края, Томской и Иркутской областей.

В июле вероятность возгораний, согласно прогнозу, повысится в северо-восточной части Алтайского края, северной и центральной частях Республики Алтай, южной и центральной частях Кузбасса, Хакасии, центральной части Тывы, южной и восточной частях Красноярского края, юго-восточной и центральной частях Иркутской области.

В августе пожаров может стать больше на всей территории Алтайского края, южной части Новосибирской области, центральной части Тывы, южной и восточной частях Красноярского края, а также в центральной и северо-западной частях Иркутской области.

В сентябре 2025 года повышение пожарной опасности прогнозируется в центральной части Красноярского края и Иркутской области.

В "Авиалесоохране" при этом подчеркивают: прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения ЧС в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, а также оперативности обнаружения и тушения возникающих возгораний.

В марте замначальника главного управления МЧС Алтайского края Андрей Нейман рассказал, что в 2025 году в зону лесных пожаров в регионе могут попасть 82 детских лагеря и 1079 населенных пунктов.