Такой температурный режим продлится до конца марта

24 марта 2025, 14:14, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Необычный температурный режим ожидается на юге Сибири, куда ранее приходила жаркая погода из Центральной Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"До конца месяца в Алтайском крае, Томской, Омской, Новосибирской областях ночные температуры понизятся до -10...-15 градусов, а дневные повысятся до +6...+8 градусов, а в первой половине недели отрицательные температуры будут ночью и днем", – предупредил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил, что 2025 год может стать одним из самых теплых в истории. Это связано с продолжающимся ростом концентрации парниковых газов.