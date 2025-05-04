Барнаульцы запечатлели легендарный паровоз, который будет идти во главе "Эшелона Победы"
Жители краевой столицы поделились первыми кадрами в соцсетях
04 мая 2025, 10:21, ИА Амител
Утром 4 мая жители Барнаула заметили на железнодорожном вокзале паровоз, который совсем скоро возглавит ретропоезд "Эшелон Победы". Об этом сообщает Barnaul 22.
Очевидцы запечатлели прибывший в краевую столицу паровоз серии Л-620, украшенный белыми цветами. Барнаульцы уже начали собираться на перроне, чтобы посмотреть на поезд, который прибудет на станцию в 10:30. Кроме паровоза, в состав эшелона войдут вагон-теплушка и платформы.
Напомним, приезд состава проходит в рамках празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ. Встреча "Эшелона Победы" состоится с 10:30 до 11:00, а до 14:00 рядом с ним можно будет пофотографироваться.
Кроме того, на привокзальной площади будут работать интерактивные площадки: выставка ретротехники, фотозоны, мастер-классы и полевая кухня, а волонтеры раздадут барнаульцам копии выпуска газеты "Гудок" 1945 года.
15:03:24 04-05-2025
прекрасная традиция!!! как красиво он гудел! приятная тональность, спасибо за эти эмоции!! есть-ли инфа когда этот паровоз будет уезжать? или он в депо уйдет?