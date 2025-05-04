Ретропоезд "Эшелон Победы" прибудет в Барнаул 4 мая

Встреча состава состоится с 10:30 до 11:00, а до 14:00 рядом с ним можно будет пофотографироваться

04 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Поезд "Эшелон Победы" / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Барнаул утром 4 мая прибудет поезд "Эшелон Победы" во главе с легендарным паровозом серии Л-620, сообщает мэрия.

Приезд состава состоится в рамках празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ.

В этот же день на привокзальной площади будут работать интерактивные площадки: выставка ретротехники, фотозоны, мастер-классы и полевая кухня, а волонтеры раздадут барнаульцам копии выпуска газеты "Гудок" 1945 года.

"Начало работы тематических площадок – в 10:00. Встреча состава – с 10:30 до 11:00. Сделать фотографии с "Эшелоном Победы" жители и гости Барнаула смогут до 14:00", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Барнауле 9 мая в местах празднования Дня Победы не будут работать электросамокаты.