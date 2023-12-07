Церемония зажжения Вечного огня пройдет 9 декабря на барнаульском Мемориале Славы

07 декабря 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Частицу Вечного огня с расположенной в Москве Могилы Неизвестного Солдата привезут в Барнаул. 6 декабря в столице в Александровском саду прошла церемония ее передачи городу, в которой поучаствовали первые лица края, сообщает пресс-служба мэрии города.

Участниками мероприятия стали: глава Барнаула Вячеслав Франк, член Совфеда Наталья Кувшинова, депутаты Госдумы Даниил Бессарабов, Александр Прокопьев, Иван Лоор, депутат АКЗС Андрей Абрамов, почетный гражданин города Нодар Шония, представители службы комендатуры московского Кремля, Минобороны, военнослужащие 154-го комендантского Преображенского полка, военнослужащие Президентского полка, призванные из Алтайского края, учащиеся лицея № 52 им. Ф.Э. Дзержинского и школы № 53 города Барнаула, Барнаульского кадетского корпуса, Центра дополнительного образования детей "Память", несущих вахту памяти на Посту № 1 г. Барнаул, офицеры и курсанты Барнаульского юридического института.

Факел в 14:00 часов зажег от пламени Вечного огня военнослужащий 154-го комендантского Преображенского полка и затем перенес его на газогорелочное устройство. После чего военнослужащие доставили его в специализированный автомобиль для транспортировки на Казанский вокзал и отправки в краевую столицу.

Огонь с газогорелочного устройства перенесут в специальную лампаду. Сопровождать ее по пути в краевую столицу будут офицеры Барнаульского юридического института Павел Савельев и Роман Литвиненко, а также курсанты вуза. Сама церемония зажжения Вечного огня пройдет на барнаульском Мемориале Славы 9 декабря, в День героев Отечества.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что это значимое событие для барнаульцев и жителей всего региона.

"Чтобы это стало возможным, администрацией города Барнаула совместно с ООО "Газпром газораспределение Барнаул" проведены работы по подключению к магистральному газопроводу, что позволило перевести частицу в статус Вечного огня. Наши ветераны и ветеранские организации выразили пожелание доставить частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата, расположенной в Александровском саду Москвы, для проведения церемонии зажжения у нас, на Мемориале Славы. Их просьбу поддержал губернатор региона Виктор Томенко, краевое правительство, Минобороны России, правительство Москвы, комендатура Московского Кремля, и церемония передачи огня сегодня состоялась. Я благодарю всех, кто принимал участие в ее организации и проведении", – отметил глава города Вячеслав Франк.

Ранее сообщалось, что стоимость работ по газоснабжению сооружения "Вечный огонь" на Мемориале Славы составит почти 6 млн рублей.