В Барнауле девушка неудачно познакомилась в интернете и потеряла более 30 тысяч рублей
Собеседник представился успешным трейдером и предложил ей заработать на акциях
02 мая 2025, 14:00, ИА Амител
31-летняя жительница Барнаула неудачно познакомилась с мужчиной в популярном мессенджере и попала в долговую яму, сообщили в региональном МВД.
Собеседник рассказал девушке, что он успешно торгует на бирже: занимается покупкой и перепродажей акций и ценных металлов. Мужчина предложил и ей дополнительный доход и убедил зарегистрироваться на онлайн-платформе.
"Вначале девушка пополнила на 15 тысяч кошелек на указанной новым знакомым площадке, а затем, последовав его совету, перевела еще 17 тысяч, пока акции якобы не поднялись в цене. В личном кабинете сначала все выглядело убедительно – баланс пополнялся. Но вскоре счет оказался заблокированным, а "трейдеры" начали требовать оплату за страховку и дополнительные услуги", – говорится в сообщении.
Тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенников. В общей сложности она потеряла более 30 тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
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