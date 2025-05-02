В Барнауле девушка неудачно познакомилась в интернете и потеряла более 30 тысяч рублей

Собеседник представился успешным трейдером и предложил ей заработать на акциях

02 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

31-летняя жительница Барнаула неудачно познакомилась с мужчиной в популярном мессенджере и попала в долговую яму, сообщили в региональном МВД.

Собеседник рассказал девушке, что он успешно торгует на бирже: занимается покупкой и перепродажей акций и ценных металлов. Мужчина предложил и ей дополнительный доход и убедил зарегистрироваться на онлайн-платформе.

"Вначале девушка пополнила на 15 тысяч кошелек на указанной новым знакомым площадке, а затем, последовав его совету, перевела еще 17 тысяч, пока акции якобы не поднялись в цене. В личном кабинете сначала все выглядело убедительно – баланс пополнялся. Но вскоре счет оказался заблокированным, а "трейдеры" начали требовать оплату за страховку и дополнительные услуги", – говорится в сообщении.

Тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенников. В общей сложности она потеряла более 30 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее на Алтае женщина не смогла устоять перед соблазнительной посылкой от мошенников.