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В Барнауле 14 сентября пройдут продовольственные ярмарки

Торговые площадки будут работать в каждом районе города

14 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Ярмарка у "России" / Фото: мэрия Барнаула
Ярмарка у "России" / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 14 сентября с 10:00 до 14:00 пройдут продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

На них горожане смогут купить фрукты, овощи, мясо и другие продукты. Торговые площадки будут работать по адресам:

  • Железнодорожный район – сквер 60 лет СССР;
  • Индустриальный – ул. Новосибирская, 16в;
  • Ленинский – поселок Научный Городок;
  • Октябрьский – ул. Германа Титова, 9;
  • Центральный – село Лебяжье, микрорайон Затон.

На предыдущих ярмарках, которые прошли 7 сентября, барнаульцы потратили 8,4 млн рублей.

Барнаул Продукты

Комментарии 3

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Musik

11:31:57 14-09-2024

Купи еды в последний раз.
(Перестроечное)

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Гость

14:43:04 14-09-2024

Под словом "социальная" втюхивают пенсионерам, все то же самое, что и на обычном рынке. Из плюсов - это рядом проходит

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Гость

21:59:03 14-09-2024

заехали - крайне скудный ассортимент, ужасные продавщицы и антисанитария - возле "Спортмастера" а палатке какая-то ханыжка продавала сыр, руки грязные, курит тут же в палатке как паровоз, дымом заволокло всю палатку и всю продукцию и на витрине и в палатке в коробках. Отвратительная затея и очковтирательство. Картоха по 50 рублей килограмм

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