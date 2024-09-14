В Барнауле 14 сентября пройдут продовольственные ярмарки

Торговые площадки будут работать в каждом районе города

14 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Ярмарка у "России" / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 14 сентября с 10:00 до 14:00 пройдут продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

На них горожане смогут купить фрукты, овощи, мясо и другие продукты. Торговые площадки будут работать по адресам:

Железнодорожный район – сквер 60 лет СССР;

Индустриальный – ул. Новосибирская, 16в;

Ленинский – поселок Научный Городок;

Октябрьский – ул. Германа Титова, 9;

Центральный – село Лебяжье, микрорайон Затон.

На предыдущих ярмарках, которые прошли 7 сентября, барнаульцы потратили 8,4 млн рублей.