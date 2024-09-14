В Барнауле 14 сентября пройдут продовольственные ярмарки
Торговые площадки будут работать в каждом районе города
14 сентября 2024, 10:00, ИА Амител
Ярмарка у "России" / Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле 14 сентября с 10:00 до 14:00 пройдут продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.
На них горожане смогут купить фрукты, овощи, мясо и другие продукты. Торговые площадки будут работать по адресам:
- Железнодорожный район – сквер 60 лет СССР;
- Индустриальный – ул. Новосибирская, 16в;
- Ленинский – поселок Научный Городок;
- Октябрьский – ул. Германа Титова, 9;
- Центральный – село Лебяжье, микрорайон Затон.
На предыдущих ярмарках, которые прошли 7 сентября, барнаульцы потратили 8,4 млн рублей.
11:31:57 14-09-2024
Купи еды в последний раз.
(Перестроечное)
14:43:04 14-09-2024
Под словом "социальная" втюхивают пенсионерам, все то же самое, что и на обычном рынке. Из плюсов - это рядом проходит
21:59:03 14-09-2024
заехали - крайне скудный ассортимент, ужасные продавщицы и антисанитария - возле "Спортмастера" а палатке какая-то ханыжка продавала сыр, руки грязные, курит тут же в палатке как паровоз, дымом заволокло всю палатку и всю продукцию и на витрине и в палатке в коробках. Отвратительная затея и очковтирательство. Картоха по 50 рублей килограмм