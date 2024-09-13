В Барнауле 16 сентября стартует отопительный сезон
Для подачи тепла в жилой дом необходимо обратиться в организацию, которая обслуживает здание
13 сентября 2024, 10:50, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление "О начале отопительного периода", согласно которому отопительный сезон в городе стартует с 16 сентября, сообщает мэрия.
"Управляющим компаниям рекомендуется обеспечить включение систем теплопотребления жилищного фонда, находящегося в управлении либо обслуживании, по согласованию с ресурсоснабжающей организацией. Для подачи тепла в жилые дома необходимо обратиться в управляющую организацию либо ТСЖ/ЖСК, или в организацию, обслуживающую дом", – говорится в сообщении.
Если возникли вопросы с запуском, можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую администрации своего района:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25;
- или в диспетчерскую службу СГК – 59-97-15.
По состоянию на 11 сентября 88% многоквартирных домов получили акты готовности к отопительному сезону, завершается получение актов готовности социальных объектов. На сегодняшний день, в соответствии с поступившими заявками, тепло подано в 46 зданий социальных учреждений.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на сутки отключат горячую воду для подключения теплосетей: список адресов.
11:05:05 13-09-2024
РАНО!!!!!!!!!!!!!!
12:33:04 13-09-2024
Самое время включать !!!!!! Дома холодно, ночи холодные. До морозов дома и подвалы просохнут.....
13:28:23 13-09-2024
Давайте тепло!
14:05:57 13-09-2024
что-то сибиряки слабенькие пошли...
полы им теплые подавай, коф в пастель...
а вот в немчурандиии закон федеральный - в доме зимой выше 17 и штраф. и вот не вру. открытая форточка на проветривание - соседушки сдадут сразу, и опять штраф.
16:13:52 13-09-2024
Мусик (14:05:57 13-09-2024) что-то сибиряки слабенькие пошли...полы им теплые подава... Какие же вы пишите глупости. Там стоят счетчики нддивидуальные у всех и каждый платит за себя и потребленное им тепло.
Хочешь экономить- поверни и убавь и наоборот. А у нас включают отопление только в подъездах и уже идет плата за тепло, хотя у тебя в квартире в лучшем случае один стояк ели теплится..
Вот так и будет 16- батареи в подълезде включат и будут считать вправе брать плату.А за что? На звонки почему нет отопления, будут отвечать- потому что не хватает давления теплоносителя, а вы что замерзли? И снова включенные обогреватели?, только теперь с платой за
18:58:43 13-09-2024
Гость (16:13:52 13-09-2024) Какие же вы пишите глупости. Там стоят счетчики нддивидуальн... в современных домах такие же системы учета и в России. вы по своей хрущевке не судите, пж
23:14:22 13-09-2024
Гость (18:58:43 13-09-2024) в современных домах такие же системы учета и в России. вы по... Промолчали бы за умного(ую) сошли.
В большинстве домов в Барнауле нет индивидуальных счетчиков. За исключением новостроек.
20:09:52 13-09-2024
Гость (16:13:52 13-09-2024) Какие же вы пишите глупости. Там стоят счетчики нддивидуальн... Дремусесть какая.
Вы с ТСЖ воюете???
15:47:34 13-09-2024
Разумное решение.
16:08:26 13-09-2024
кому холодно - покупайте обогреватели! остальные не хотят огромную коммунарку уже за сентябрь получить!
16:27:51 13-09-2024
Гость (16:08:26 13-09-2024) кому холодно - покупайте обогреватели! остальные не хотят ог...
Не хочешь платить огромную коммуналку - перезжай в квартиру меньшей площади! Зачем тебе хоромы, которые не в состоянии содержать?
23:10:46 13-09-2024
Гость (16:27:51 13-09-2024) Не хочешь платить огромную коммуналку - перезжай в кварт... ... Или в Тальменку.