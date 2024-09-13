В Барнауле 16 сентября стартует отопительный сезон

Для подачи тепла в жилой дом необходимо обратиться в организацию, которая обслуживает здание

13 сентября 2024, 10:50, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: unsplash.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление "О начале отопительного периода", согласно которому отопительный сезон в городе стартует с 16 сентября, сообщает мэрия.

"Управляющим компаниям рекомендуется обеспечить включение систем теплопотребления жилищного фонда, находящегося в управлении либо обслуживании, по согласованию с ресурсоснабжающей организацией. Для подачи тепла в жилые дома необходимо обратиться в управляющую организацию либо ТСЖ/ЖСК, или в организацию, обслуживающую дом", – говорится в сообщении.

Если возникли вопросы с запуском, можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую администрации своего района:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25;

или в диспетчерскую службу СГК – 59-97-15.

По состоянию на 11 сентября 88% многоквартирных домов получили акты готовности к отопительному сезону, завершается получение актов готовности социальных объектов. На сегодняшний день, в соответствии с поступившими заявками, тепло подано в 46 зданий социальных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на сутки отключат горячую воду для подключения теплосетей: список адресов.