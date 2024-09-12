В Барнауле на сутки отключат горячую воду для подключения теплосетей. Список адресов

Необходимые работы пройдут в Центральном районе города

12 сентября 2024, 12:40, ИА Амител

Радиатор / Источник фото: unsplash.com

В Центральном районе Барнаула у части потребителей отключат горячую воду для ввода в эксплуатацию тепловых сетей после их плановой замены, пишет СГК в своем Telegram-канале.

"Демонтаж заглушек на трубопроводах, которые позволяли выполнять работы без длительного отключения, продлится с 08:00 13 сентября до 14:00 14 сентября", – говорится в сообщении.

Под отключение горячей воды попадут здания по адресам:

улица Никитина, 100, 104, 106, 110, 110а, 120а, 59, 59а, 65, 71, 84, 86, 88, 92, 77, 98а;

улица Папанинцев, 105;

улица Пролетарская, 80, 69, 75, 76, 90, 91, 92;

улица Партизанская, 105, 120, 70а, 70б, 70в, 82, 82, 84, 88, 94;

проспект Красноармейский, 20, 54, 58, 62, 64, 72;

улица Песчаная, 108, 84, 89;

улица Анатолия, 102, 102а, 104, 105, 107, 110, 110а, 112, 114, 116, 118, 119, 123, 129, 131, 72, 81, 87, 89, 91, 94, 95, 96, 96а, 97, 66, 98, 99;

улица Короленко, 66а, 88, 91, 92, 62, 92а, 80;

переулок Геблера, 24;

проспект Комсомольский, 38;

проспект Социалистический, 31а, 34, 38, 42, 47, 54, 59, 60, 61, 63, 69, 69а;

проспект Ленина, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 43а, 45;

улица Чкалова, 57, 57а, 64, 66, 68, 68а, 68б, 69а, 87, 89;

улица Гоголя, 76;

улица Интернациональная, 63, 72а, 74, 80;

улица Чернышевского, 55, 59.

Напомним, теплосети эти летом реконструировали в районе дома № 108 на улице Песчаной, где заменили 282 метра трубопроводов диаметром 500 мм. Завершающие работы в тепловых камерах специалисты выполнят на улице Партизанской.