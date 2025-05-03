В Барнауле 25 частных домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Специалисты уже устраняют неполадки

03 мая 2025, 11:25, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В Барнауле 25 частных домов остались без холодной воды из-за повреждения водопровода диаметром 80 мм, сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Авария случилась по ул. Якутской, 21а. Специалисты уже устраняют неполадки. Холодного водоснабжения до окончания работ нет по адресам:

ул. Якутская, 2–22, 1–25,

ул. Лениногорская, 29–31.

Воду подвозят по заявкам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 500-101 и 202-200.

Ранее стало известно, что отопительный сезон в Барнауле завершится 5 мая.