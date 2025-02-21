В Барнауле 25 человек эвакуировались при пожаре в административном здании

Пострадавших нет

21 февраля 2025, 11:31, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле потушили пожар в административном здании по улице Аносова. До приезда спасателей из здания эвакуировались 25 человек.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, огонь потушили на площади около 15 "квадратов" – горели мебель и вещи. Работали на месте 23 специалиста.

Причину случившегося уточняют. Пострадавших нет.

20 февраля в Барнауле на улице 6-й Нагорной произошел пожар в производственном здании. В работе задействовали 47 человек личного состава.