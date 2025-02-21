В Барнауле 25 человек эвакуировались при пожаре в административном здании
Пострадавших нет
21 февраля 2025, 11:31, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле потушили пожар в административном здании по улице Аносова. До приезда спасателей из здания эвакуировались 25 человек.
Как сообщили в МЧС Алтайского края, огонь потушили на площади около 15 "квадратов" – горели мебель и вещи. Работали на месте 23 специалиста.
Причину случившегося уточняют. Пострадавших нет.
20 февраля в Барнауле на улице 6-й Нагорной произошел пожар в производственном здании. В работе задействовали 47 человек личного состава.
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