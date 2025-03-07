В Барнауле 25% мужчин знают, насколько опасно забыть поздравить жену с 8 Марта

Гораздо менее опасно не поздравить свою любимую с Днем святого Валентина

07 марта 2025, 13:40, ИА Амител

Мандарины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В Барнауле 63% мужчин считают, что супруга расстроится, если не получит поздравления в день рождения, и, судя по опросу женщин, обидится каждая вторая (50%), сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Каждый четвертый мужчина (25%) уверен, что для жены критично отсутствие внимания на 8 Марта. А вот поздравления с Днем святого Валентина, как оказалось, для женщин из Барнаула не имеют особого значения", – говорится в исследовании.

40% мужчин и 34% женщин заявили, что не обижаются на супругов, забывших о поздравлении. Однако их вторые половинки скептически относятся к этим заявлениям: по их мнению, не обидятся только 14% женщин и 29% мужчин, оставшихся без поздравлений.

Опрос проведен с 25 февраля по 5 марта 2025 года среди представителей экономически активного населения Барнаула, состоящего в браке.