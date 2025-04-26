В Барнауле 26 апреля пройдут продовольственные ярмарки

На них будут продавать различные продукты и саженцы

26 апреля 2025, 09:33, ИА Амител

Фото: Peter Wendt / unsplash.com

В Барнауле в субботу, 26 апреля, пройдут продовольственные ярмарки выходного дня, сообщили в телеграм-канале мэрии.

Покупателям предложат мясо, рыбу, яйца, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и другие продукты. Закупиться смогут и садоводы.

"Для садоводов представят широкий выбор саженцев: яблони, груши, вишни, смородины, жимолости, декоративных кустарников, роз и т.д.", – отметили в пресс-службе городской администрации.

Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах:

Железнодорожный – площадка у ТЦ "Россия";

Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина и ул. Новосибирская, 16в;

Ленинский – площадь Народная и улица Кольцевая, 11а, в Казенной Заимке;

Октябрьский – сквер имени Германа Титова;

Центральный – пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21а.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 19 апреля. На них жители города потратили 10,5 млн рублей, в том числе 919 тысяч – на куличи.