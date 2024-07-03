В Барнауле 3 июля отключат светофор на оживленном перекрестке

Устройство не будет работать два с половиной часа

03 июля 2024, 11:30, ИА Амител

Светофор / Фото: unsplash.com

В Барнауле 3 июля из-за ремонта электросетей отключат светофор на пересечении улицы Северо-Западной с Антона Петрова, сообщили в мэрии.

Устройство не будет работать с 13:30 до 16:00.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

В Барнауле с 1 июля перекрыли проспект Красноармейский. Рассказали, насколько долго это продлится и как теперь ходят автобусы и трамваи.