В Барнауле 3 июля отключат светофор на оживленном перекрестке
Устройство не будет работать два с половиной часа
03 июля 2024, 11:30, ИА Амител
Светофор / Фото: unsplash.com
В Барнауле 3 июля из-за ремонта электросетей отключат светофор на пересечении улицы Северо-Западной с Антона Петрова, сообщили в мэрии.
Устройство не будет работать с 13:30 до 16:00.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
В Барнауле с 1 июля перекрыли проспект Красноармейский. Рассказали, насколько долго это продлится и как теперь ходят автобусы и трамваи.
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