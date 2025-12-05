В Барнауле 30% жителей начинают ссориться во время согласования графика отпусков
Больше всего споров возникает в коллективах 35–45-летних
05 декабря 2025, 14:00, ИА Амител
В Барнауле с конфликтами в коллективе во время согласования отпускных периодов сталкиваются 30% работников: 27% разрешают их самостоятельно, а еще 3% требуется вмешательство руководства или кадровиков, сообщает SuperJob.
«67% барнаульцев удается договориться об очередности ухода в отпуск без споров с коллегами», – говорится в исследовании.
Женщины чаще мужчин сообщают о возникающих конфликтах (33% против 28% соответственно).
Больше всего споров в коллективах 35–45-летних. Наименее конфликтной оказалась молодежь до 35 лет.
Опрос проводился с 24 ноября по 2 декабря 2025 года среди трудоустроенных представителей экономически активного населения из города.
16:06:07 05-12-2025
Наименее конфликтной оказалась молодежь до 35 лет.
ну так они видимо до отпусков не дорабатывают, скачут с места на место, все же вокруг токсичные))))
08:56:53 06-12-2025
вывод - 67% барнаульцев не ходят в отпуска. поэтому и не ссорятся