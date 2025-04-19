В Барнауле 57 единиц техники устраняют последствия непогоды

В мэрии рассказали, на каких улицах уже провели работы

19 апреля 2025, 11:33, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / barnaul.org

В Барнауле днем 19 апреля устраняют последствия непогоды 109 дорожных рабочих и 57 единиц техники, сообщили в мэрии.

Из-за похолодания и выпавшего снега дорожники подметают тротуары и проводят локальную обработку улично-дорожной сети, уделяя особое внимание подъемам, спускам и перекресткам.

"Локальная посыпка дорог проводилась в утренние часы на улицах Лесокирзаводской, Понтонный мост, Парфенова (спуск к мосту), Попова, Малахова (кольца), Веры Кащеевой, Антона Петрова, Фомина, в поселке Борзовая Заимка и на других участках. Тротуары прометали на проспекте Космонавтов, улицах Эмилии Алексеевой, 2-й Северо-Западной, Юрина, малой Малахова, Профинтерна, Цеховой, Петра Сухова, Германа Титова, Эмилии Алексеевой и на прочих участках", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, проводятся работы по восстановлению колодцев на проспектах Ленина и Социалистическом. Также продолжается санитарная очистка улиц и текущий ремонт дорог, отметили в администрации.

По прогнозу синоптиков, днем 19 апреля в Барнауле будет от +1 до +3 градусов и небольшой мокрый снег. Ветер подует западный, 6–11 м/с.