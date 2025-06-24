НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле алиментщика так "припугнули" приставы, что он начал жизнь с чистого листа

К должнику применили "полный спектр мер принудительного характера"

24 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: Андрей Луковский / amic.ru
Судебный пристав / Фото: Андрей Луковский / amic.ru

В Алтайском край угроза уголовной ответственности побудила жителя Барнаула погасить задолженность по алиментам, сообщает региональная ФССП.

"Барнаулец накопил задолженность на содержание несовершеннолетней дочери почти полмиллиона рублей, добровольно погашать не хотел, официально трудоустраиваться не желал", - рассказали в ведомстве.

Судебный пристав применил к должнику "полный спектр мер принудительного характера". Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности с наказанием в виде обязательных работ.

"Отработал назначенное наказание и, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, официально трудоустроился и погасил задолженность по алиментам в полном объеме", - отметили в службе судебных приставов.

Ранее жительница Бийска, ставшая матерью в юности, из-за нежелания работать накопила долг по алиментам. Женщину отправили на обязательные работы, которые также привели к положительному результату.

Арест автомобиля / Фото: ГУ ФССП по Алтайского краю

У жителя Крыма арестовали машину, чтобы погасить долг алиментщика из Алтайского края

Должник на полуострове скрывался от приставов и там продал свой автомобиль местному жителю
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Алименты ФССП

Комментарии 9

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Шинник

17:04:36 24-06-2025

...
вот бы ещё госслужащие и управляющие компании так же оперативно работали если их припугнуть...

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Гость

19:24:27 24-06-2025

То есть, деньги у него были

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Гость

17:21:07 24-06-2025

пока будут такие алименты рождаемость не поднимется

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Гость

18:41:27 24-06-2025

Рождаемость все равно не поднимется. Русский человек так устроен. Будет молчать и умирать.

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Гость

19:30:02 24-06-2025

Алименты должны быть отменены. Иначе мужики вообще перестанут заделывать детей. Если хотите повышение рождаемости - отменяйте алименты.

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Гость

20:33:09 24-06-2025

Гость (19:30:02 24-06-2025) Алименты должны быть отменены. Иначе мужики вообще перестану... А что есть-то твои дети будут? Или это тебя не волнует? Лишь бы «заделать», а там мамка пусть кувыркается.

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гость

23:10:36 24-06-2025

Гость (20:33:09 24-06-2025) А что есть-то твои дети будут? Или это тебя не волнует? Лишь... Мамке надо головой думать перед тем как кувыркаться.

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Гость

06:41:37 25-06-2025

гость (23:10:36 24-06-2025) Мамке надо головой думать перед тем как кувыркаться.... а папке головой думать не надо?

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Гость

12:18:53 25-06-2025

не написали еще об одном эффекте. Пить они при этом бросили. Работодатели к алкоголю нынче относятся жестко. Им пришлось протрезветь и устраиваться на работу.

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