В Барнауле алиментщика так "припугнули" приставы, что он начал жизнь с чистого листа

К должнику применили "полный спектр мер принудительного характера"

24 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: Андрей Луковский / amic.ru

В Алтайском край угроза уголовной ответственности побудила жителя Барнаула погасить задолженность по алиментам, сообщает региональная ФССП.

"Барнаулец накопил задолженность на содержание несовершеннолетней дочери почти полмиллиона рублей, добровольно погашать не хотел, официально трудоустраиваться не желал", - рассказали в ведомстве.

Судебный пристав применил к должнику "полный спектр мер принудительного характера". Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности с наказанием в виде обязательных работ.

"Отработал назначенное наказание и, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, официально трудоустроился и погасил задолженность по алиментам в полном объеме", - отметили в службе судебных приставов.

Ранее жительница Бийска, ставшая матерью в юности, из-за нежелания работать накопила долг по алиментам. Женщину отправили на обязательные работы, которые также привели к положительному результату.