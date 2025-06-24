В Барнауле алиментщика так "припугнули" приставы, что он начал жизнь с чистого листа
К должнику применили "полный спектр мер принудительного характера"
24 июня 2025, 17:00, ИА Амител
В Алтайском край угроза уголовной ответственности побудила жителя Барнаула погасить задолженность по алиментам, сообщает региональная ФССП.
"Барнаулец накопил задолженность на содержание несовершеннолетней дочери почти полмиллиона рублей, добровольно погашать не хотел, официально трудоустраиваться не желал", - рассказали в ведомстве.
Судебный пристав применил к должнику "полный спектр мер принудительного характера". Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности с наказанием в виде обязательных работ.
"Отработал назначенное наказание и, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, официально трудоустроился и погасил задолженность по алиментам в полном объеме", - отметили в службе судебных приставов.
Ранее жительница Бийска, ставшая матерью в юности, из-за нежелания работать накопила долг по алиментам. Женщину отправили на обязательные работы, которые также привели к положительному результату.
17:04:36 24-06-2025
...
вот бы ещё госслужащие и управляющие компании так же оперативно работали если их припугнуть...
19:24:27 24-06-2025
То есть, деньги у него были
17:21:07 24-06-2025
пока будут такие алименты рождаемость не поднимется
18:41:27 24-06-2025
Рождаемость все равно не поднимется. Русский человек так устроен. Будет молчать и умирать.
19:30:02 24-06-2025
Алименты должны быть отменены. Иначе мужики вообще перестанут заделывать детей. Если хотите повышение рождаемости - отменяйте алименты.
20:33:09 24-06-2025
Гость (19:30:02 24-06-2025) Алименты должны быть отменены. Иначе мужики вообще перестану... А что есть-то твои дети будут? Или это тебя не волнует? Лишь бы «заделать», а там мамка пусть кувыркается.
23:10:36 24-06-2025
Гость (20:33:09 24-06-2025) А что есть-то твои дети будут? Или это тебя не волнует? Лишь... Мамке надо головой думать перед тем как кувыркаться.
06:41:37 25-06-2025
гость (23:10:36 24-06-2025) Мамке надо головой думать перед тем как кувыркаться.... а папке головой думать не надо?
12:18:53 25-06-2025
не написали еще об одном эффекте. Пить они при этом бросили. Работодатели к алкоголю нынче относятся жестко. Им пришлось протрезветь и устраиваться на работу.