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В Барнауле автобусный маршрут № 121 перейдет на регулируемый тариф

Это значит, что льготники смогут ездить дешевле

14 мая 2024, 16:10, ИА Амител

Автобус № 121 / Фото: t.me/barnaul_org
Автобус № 121 / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле с 15 мая автобусный маршрут № 121 перейдет на регулируемый тариф, сообщает пресс-служба мэрии.

Тем самым отдельные категории граждан смогут воспользоваться правом на льготный проезд, пояснили власти.

Ранее барнаульский перевозчик прокомментировал забастовку автобусов № 20. 

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 5

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гость

19:55:54 14-05-2024

спасибо за хошорую новость.

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Гость

20:42:58 14-05-2024

Возьмите и 29 на регулируемый!
Он очень нужен многим жителям города.

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житель

10:44:45 15-05-2024

А нельзя его запустить во улице ветеринарная, вместо ушедшего маршрута 37. Ведь на этом участке в город нет транспорта. Много жителей и студентов.

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Гость

23:39:59 15-05-2024

Очень жаль, что 29 маршрут упразднили. Он был очень удобен, хоть и ходить стал реже и всего до 20 часов максимум.

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Гость

09:53:43 20-05-2024

Гость (23:39:59 15-05-2024) Очень жаль, что 29 маршрут упразднили. Он был очень удобен, ... Автобусы продали в Новосибирск

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