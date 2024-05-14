В Барнауле автобусный маршрут № 121 перейдет на регулируемый тариф

Это значит, что льготники смогут ездить дешевле

14 мая 2024, 16:10, ИА Амител

Автобус № 121 / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле с 15 мая автобусный маршрут № 121 перейдет на регулируемый тариф, сообщает пресс-служба мэрии. Тем самым отдельные категории граждан смогут воспользоваться правом на льготный проезд, пояснили власти. Ранее барнаульский перевозчик прокомментировал забастовку автобусов № 20.