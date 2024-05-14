В Барнауле автобусный маршрут № 121 перейдет на регулируемый тариф
Это значит, что льготники смогут ездить дешевле
14 мая 2024, 16:10, ИА Амител
Автобус № 121 / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле с 15 мая автобусный маршрут № 121 перейдет на регулируемый тариф, сообщает пресс-служба мэрии.
Тем самым отдельные категории граждан смогут воспользоваться правом на льготный проезд, пояснили власти.
Ранее барнаульский перевозчик прокомментировал забастовку автобусов № 20.
19:55:54 14-05-2024
спасибо за хошорую новость.
20:42:58 14-05-2024
Возьмите и 29 на регулируемый!
Он очень нужен многим жителям города.
10:44:45 15-05-2024
А нельзя его запустить во улице ветеринарная, вместо ушедшего маршрута 37. Ведь на этом участке в город нет транспорта. Много жителей и студентов.
23:39:59 15-05-2024
Очень жаль, что 29 маршрут упразднили. Он был очень удобен, хоть и ходить стал реже и всего до 20 часов максимум.
09:53:43 20-05-2024
Гость (23:39:59 15-05-2024) Очень жаль, что 29 маршрут упразднили. Он был очень удобен, ... Автобусы продали в Новосибирск