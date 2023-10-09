В Барнауле автомобиль врезался в машину, которая сбила пешехода

Инцидент случился на улице Советской Армии

09 октября 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

ДТП с участием пешехода и двух машин случилось в Барнауле, пишет "Алтайская правда".

Утром 9 октября на улице Советской Армии Toyota Town Ace сбила 71-летнюю пенсионерку на нерегулируемой зебре, а затем в иномарку врезалась Toyota Passo.

Пострадавшую доставили в горбольницу № 1, она получила медпомощь, не госпитализирована. Полицейские проводят проверку.

Накануне пожилая женщина погибла под колесами грузовика в Рубцовске.