В Барнауле автомобиль врезался в машину, которая сбила пешехода
Инцидент случился на улице Советской Армии
09 октября 2023, 13:40, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
ДТП с участием пешехода и двух машин случилось в Барнауле, пишет "Алтайская правда".
Утром 9 октября на улице Советской Армии Toyota Town Ace сбила 71-летнюю пенсионерку на нерегулируемой зебре, а затем в иномарку врезалась Toyota Passo.
Пострадавшую доставили в горбольницу № 1, она получила медпомощь, не госпитализирована. Полицейские проводят проверку.
Накануне пожилая женщина погибла под колесами грузовика в Рубцовске.
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