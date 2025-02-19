В Барнауле автомобиль заблокировал движение трамваев
Водитель заехал на трамвайные рельсы
19 февраля 2025, 22:55, ИА Амител
В Барнауле на пересечении улиц Юрина и Попова автомобиль заехал на трамвайные рельсы. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
"Движение трамваев заблокировано", – сказано в публикации.
Ранее в Барнауле на пересечении проспектов Строителей и Социалистического у автобуса заглох двигатель, и он тоже заблокировал движение трамваев. Очевидцы в соцсетях заявляли, что транспортное средство якобы занесло и оно врезалось в сугроб.
Тогда движение трамваев было восстановлено в течение 15 минут.
00:26:48 20-02-2025
ИДИОТО. Права забрать, транспорт на СВО. Там больше пользы будет.