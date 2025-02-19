В Барнауле автомобиль заблокировал движение трамваев

Водитель заехал на трамвайные рельсы

19 февраля 2025, 22:55, ИА Амител

В Барнауле на пересечении улиц Юрина и Попова автомобиль заехал на трамвайные рельсы. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

"Движение трамваев заблокировано", – сказано в публикации.

Ранее в Барнауле на пересечении проспектов Строителей и Социалистического у автобуса заглох двигатель, и он тоже заблокировал движение трамваев. Очевидцы в соцсетях заявляли, что транспортное средство якобы занесло и оно врезалось в сугроб.

Тогда движение трамваев было восстановлено в течение 15 минут.