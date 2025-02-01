В Барнауле женщина на "Мерседесе" отматерила водителя и разбила ему боковое зеркало
Мнения пользователей соцсетей об этой ситуации разделилось
01 февраля 2025, 22:31, ИА Амител
В Барнауле "дорожная валькирия" на Mercedez-Benz нагрубила другому водителю и разбила ему боковое зеркало, сообщает "Инцидент Барнаул".
Потерпевший рассказал, что выезжал из Северного Власихинского проезда на Малахова, но из-за сугроба не было видно, кто ехал по этой улице.
"Оказалось, что там был "Мерседес". Остановились на светофоре перед Ленточным бором. Из "Мерседеса" вышла женщина, подошла ко мне и начала говорить: "Ты **** [дуралей], я тебе в **** [корму] чуть не въехала". Я попросил не переходить на личности. Она продолжила меня материть. Я начал закрывать окно. В ответ на это она начала бить по стеклу и разбила мне боковое зеркало", – написал горожанин.
Многие комментаторы при этом сочли виновным в ситуации мужчину:
- "Видел сугроб? Обязан был уступить? Ну а какого тогда пер? Надо было выглядывать, пока отчетливо не убедился";
- "Дурень, надо было извиниться, сказать, что больше так не буду действовать. Если виноват, зачем права-то качать";
- "Сам виноват. Был бы мужик на месте валькирии, автору бы фингал поставил точно";
- "В следующий раз будешь внимательнее выезжать на главную дорогу, если ничего не видишь".
Впрочем, нашлись и те, кто поддержал водителя пострадавшего авто:
- "Ну ДТП же не случилось. Это самое главное. А за зеркало пусть выплачивает. Никто право не давал портить чужое имущество. Давайте сейчас всем будем разбивать машины за вероятность совершенного ДТП. Что это тогда будет ? Да людей каждый раз "проносит" от ДТП. Эмоции нужно сдерживать. Этим люди и отличаются от животных";
- "Он неправ, а зеркало зачем разбивать, что такие агрессивные-то стали";
- "Найти и наказать!"
В конце января жительница Бийска разбила стекло в автомобиле скорой помощи, чтобы ее мужа увозили в больницу.
22:59:22 01-02-2025
Женщина на мерсе всегда прав! А он на чём был?
23:29:23 01-02-2025
За такие штуки морду бить надо...
07:19:02 02-02-2025
Великий Комбинатор (23:29:23 01-02-2025) За такие штуки морду бить надо... ... Она этому полупокеру и морду бы набила. Да тот дверки заблокировал.
12:07:40 02-02-2025
Гость (07:19:02 02-02-2025) Она этому полупокеру и морду бы набила. Да тот дверки забло... А чего двери не вырвала? Почему стекла не сломала? Почему из пистолета стрелять не стала? Непорядок…
07:25:52 02-02-2025
Она права. Нет видимости стой
12:15:27 02-02-2025
Гость (07:25:52 02-02-2025) Она права. Нет видимости стой ... В чем она права? В том что свою психическую неадекватность продемонстрировала? Вы знаете за испуг другого водителя опасным вождением (естественно без последствий) - почему то нет статьи ни в одном законодательном акте. А вот за оскорбление и причинение ущерба имуществу - есть. Ты если дура неадекватная - не садись за руль. Если по каждому поводу в процессе дорожного движения прыгать на других людей для вас нормально, то Закон это иначе расценивает. Понятно, что пострадавшая сторона по образованию пастух крупного рогатого скота Заполярного круга - начиная от его выезда из-за сугроба, заканчивая беспомощностью в конфликте с мерседесоводкой. Но если обижать всех кто слабее физически или ментально, то движения на дорогах города не будет, а будет две трети осужденных автолюбителей.
07:44:44 02-02-2025
Таких дятлов 4-5 в день встречается. Обматерила по делу, а зеркало бить не надо было.
08:28:49 03-02-2025
Гость (07:44:44 02-02-2025) Таких дятлов 4-5 в день встречается. Обматерила по делу, а з... Может, он автоподставщик? Сидел в засаде за сугробом, дождался жертву и подставил зад. А тётка смогла вырулить и он обломался.
09:21:00 02-02-2025
В школе молохольного училки от булинга спасали.
А теперь не кому защищать.
Вот терпилу даже бабёшки дрючат
09:51:05 02-02-2025
Потерпевший рассказал, что выезжал из Северного Власихинского проезда на Малахова, но из-за сугроба не было видно, кто ехал по этой улице.///////////////////// Почему там сугроб? Да ещё такой, что создает аварийную ситуацию на дороге? Привлечь к ответственности чистильщиков снега.
10:24:47 02-02-2025
Бабёнки вообще берега попутали в посленнее время!
13:23:28 02-02-2025
это не женщина
13:37:31 02-02-2025
Гость (13:23:28 02-02-2025) это не женщина... Как раз по-бабски выехать, не имея достаточного обзора, только потому что надо выехать
14:51:04 02-02-2025
Гость (13:23:28 02-02-2025) это не женщина... это мечта
13:50:20 02-02-2025
Мнения разделились, но... Справку с психдиспансера не просто так просят, перед поручениями прав. Нарушил, ну посигналь, дай понять что не прав. Сами будто в идеале все свои маневры сделали?! Бить зеркало за это - бред. Если он в ответ на её замечание обматерил, тогда б одобрил. В любой ситуации люди людьми должны оставаться, а не эмоциональными приматами. Кто не согласен, ещё раз задам вопрос? На дороге ни разу ни кому не испортили маршрут, все идеальные?!
14:03:02 02-02-2025
Всё мы хороши. ПДД нужно знать и соблюдать. Уважать нужно друг друга.
17:41:01 02-02-2025
молодец тетка!!! 300 голосов "ЗА"