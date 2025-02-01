В Барнауле женщина на "Мерседесе" отматерила водителя и разбила ему боковое зеркало

Мнения пользователей соцсетей об этой ситуации разделилось

01 февраля 2025, 22:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22

В Барнауле "дорожная валькирия" на Mercedez-Benz нагрубила другому водителю и разбила ему боковое зеркало, сообщает "Инцидент Барнаул".

Потерпевший рассказал, что выезжал из Северного Власихинского проезда на Малахова, но из-за сугроба не было видно, кто ехал по этой улице.

"Оказалось, что там был "Мерседес". Остановились на светофоре перед Ленточным бором. Из "Мерседеса" вышла женщина, подошла ко мне и начала говорить: "Ты **** [дуралей], я тебе в **** [корму] чуть не въехала". Я попросил не переходить на личности. Она продолжила меня материть. Я начал закрывать окно. В ответ на это она начала бить по стеклу и разбила мне боковое зеркало", – написал горожанин.

Многие комментаторы при этом сочли виновным в ситуации мужчину:

"Видел сугроб? Обязан был уступить? Ну а какого тогда пер? Надо было выглядывать, пока отчетливо не убедился";

"Дурень, надо было извиниться, сказать, что больше так не буду действовать. Если виноват, зачем права-то качать";

"Сам виноват. Был бы мужик на месте валькирии, автору бы фингал поставил точно";

"В следующий раз будешь внимательнее выезжать на главную дорогу, если ничего не видишь".

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал водителя пострадавшего авто:

"Ну ДТП же не случилось. Это самое главное. А за зеркало пусть выплачивает. Никто право не давал портить чужое имущество. Давайте сейчас всем будем разбивать машины за вероятность совершенного ДТП. Что это тогда будет ? Да людей каждый раз "проносит" от ДТП. Эмоции нужно сдерживать. Этим люди и отличаются от животных";

"Он неправ, а зеркало зачем разбивать, что такие агрессивные-то стали";

"Найти и наказать!"

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