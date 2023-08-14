В Барнауле бесплатно пройдет диагностика цифровых навыков детей от 7 до 14 лет

Рассказываем, кто и как может принять в ней участие

14 августа 2023, 15:43, ИА Амител LjN8Jv2E6

Компьютерная Академия "Топ" / Фото предоставлено компанией

В современном мире каждому необходимо уверенно владеть цифровыми навыками, независимо от профессии или рода деятельности. Чем раньше получится обучиться технологиям будущего, тем легче и успешнее будет жизненный путь, а значит, готовиться нужно с детства.

Образовательно-цифровой "голод"

Однако в исследовании НИУ ВШЭ в области детского образования сказано, что значительная часть детей в России не обладают необходимыми цифровыми навыками. Треть опрошенных по всей стране родителей школьников отметили, что их дети не умеют работать в текстовых редакторах и с электронными таблицами, создавать презентации, подключать к компьютеру цифровые устройства и так далее.

У 48% опрошенных была определена низкая степень владения цифровыми навыками (не только принципы работы с компьютером, но и действия с цифровой информацией: поиск в интернете, загрузка файлов, ведение блога, использование облачных сервисов и другие операции). 7% отмечены как компетентные пользователи и только 2% как профессионалы.

Где получить такие навыки?

Это говорит о большой потребности населения в развитии цифровой грамотности в стране. В Барнауле такие возможности у школьников есть.

Компьютерная академия "Топ", крупная сеть по очному обучению IT-технологиям детей и взрослых с филиалами в более чем 200 городах России, приглашает всех жителей краевой столицы пройти тестирование цифровых навыков у детей бесплатно.

15-летний опыт на рынке образования и собственная методическая база позволяют сотрудникам Академии не только качественно обучать, но и проводить актуальную оценку уровня владения информационными технологиями среди детей.

Насколько свободно ваш ребенок ориентируется в мире технологий? Сможет ли он интегрироваться в постоянно изменяющуюся среду? Ответы на эти и другие вопросы можно получить у профессиональных преподавателей академии "Топ" в процессе тестирования.

В тестирование входит:

прохождение специального теста Академии "Топ", проверяющего знания в логике, простой математике и терминологии;

определение базовых навыков работы с компьютером, необходимых для успешного будущего ребенка уже сейчас.

Кроме этого, вы сможете попасть на экскурсию по академии и заглянуть в самое сердце цитадели IT-обучения в городе, ознакомиться с программами и задать любые вопросы на тему цифрового будущего вашего ребенка.

Каждый участник тестирования получит детальный отчет от преподавателя по результатам и специальные предложения по поступлению на обучение.

Участие бесплатное, необходима регистрация. Количество мест ограничено. Записывайтесь на сайте или по телефону +7 (3852) 72-14-10. Академия находится в Барнауле, на ул. Кирова, 51а, 2 этаж.

Академия Топ АНО ДПО Обособленное подразделение

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