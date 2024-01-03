В Барнауле бездомная собака села в автобус, уснула на креслах и вышла на вокзале
Водитель даже не знал, что везет безбилетника
03 января 2024, 22:00, ИА Амител
Фото: t.me/vkurse22
В Барнауле утром 3 января в автобусе № 2 ехал и сладко спал безбилетный пассажир, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
"Водитель даже не знал, что везет его. Один из пассажиров сказал, что этот четырехлапый пассажир едет с самой Власихи", – рассказал очевидец.
Никто не ответил, чья эта собака. В итоге безбилетника высадили на вокзале.
Ранее в Нижнем Новгороде волонтеры нашли бездомную разжиревшую собаку весом 100 килограммов.
23:24:34 03-01-2024
И куда она теперь пойдет 😱 она же недоехала возможно до своей остановки .
11:03:47 04-01-2024
фу,теперь блохи кому-то обеспечены
12:21:16 04-01-2024
гостья (11:03:47 04-01-2024) фу,теперь блохи кому-то обеспечены... интересно о ком вы беспокоитесь, если собачьи блохи на людях не живут?
12:03:17 04-01-2024
бедный песель, хоть так согрелся... а, возможно, это чей-то питомец из Власихи :(
14:12:26 04-01-2024
Совсем обнаглели, уже в автобусах ездят. Вытесняют людей из города.
14:52:18 04-01-2024
В Новом - Уренгое, в середине восьмидесятых когда появились автобусы на линиях, собаки из вагон городка ездили в город, туда и обратно и никто их не выгонял и не кричали, как Гость, что собаки выгоняют людей.
15:09:18 04-01-2024
Гость (14:52:18 04-01-2024) В Новом - Уренгое, в середине восьмидесятых когда появились ... а потому что в седине 80х, внутри большинства людей еще была душа, а теперь только шаурма.
14:56:09 04-01-2024
Ничего себе! Из Власихи на вокзал за беляшами...
17:21:22 04-01-2024
Гость (14:56:09 04-01-2024) Ничего себе! Из Власихи на вокзал за беляшами...... На беляши!
20:36:14 04-01-2024
Просто Кот Бегомот вышел раньше.
20:38:14 04-01-2024
Да а песика жаль.хозяева ужу наверно ищут.они очень пожилые.а вым смех.да уж людишки .
16:09:10 05-01-2024
Гость (20:38:14 04-01-2024) Да а песика жаль.хозяева ужу наверно ищут.они очень пожилые.... вот именно, бездушные людишки- мелкие и злобные.
11:34:27 05-01-2024
Это не бездомный песик, его ищут в соцсетях, убежал, как всегда после салютов в НГ. Водитель выкинул просто