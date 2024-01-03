НОВОСТИОбщество

В Барнауле бездомная собака села в автобус, уснула на креслах и вышла на вокзале

Водитель даже не знал, что везет безбилетника

03 января 2024, 22:00, ИА Амител

Фото: t.me/vkurse22
Фото: t.me/vkurse22

В Барнауле утром 3 января в автобусе № 2 ехал и сладко спал безбилетный пассажир, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

"Водитель даже не знал, что везет его. Один из пассажиров сказал, что этот четырехлапый пассажир едет с самой Власихи", – рассказал очевидец.

Никто не ответил, чья эта собака. В итоге безбилетника высадили на вокзале.

Ранее в Нижнем Новгороде волонтеры нашли бездомную разжиревшую собаку весом 100 килограммов.

Крыса в метро Нью-Йорка нашла пончик и пошла делиться им с другом

Забавный момент успела снять одна их местных жительниц
НОВОСТИОбщество
Барнаул забавные истории общественный транспорт Собаки

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

23:24:34 03-01-2024

И куда она теперь пойдет 😱 она же недоехала возможно до своей остановки .

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гостья

11:03:47 04-01-2024

фу,теперь блохи кому-то обеспечены

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:21:16 04-01-2024

гостья (11:03:47 04-01-2024) фу,теперь блохи кому-то обеспечены... интересно о ком вы беспокоитесь, если собачьи блохи на людях не живут?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:03:17 04-01-2024

бедный песель, хоть так согрелся... а, возможно, это чей-то питомец из Власихи :(

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:26 04-01-2024

Совсем обнаглели, уже в автобусах ездят. Вытесняют людей из города.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:18 04-01-2024

В Новом - Уренгое, в середине восьмидесятых когда появились автобусы на линиях, собаки из вагон городка ездили в город, туда и обратно и никто их не выгонял и не кричали, как Гость, что собаки выгоняют людей.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

15:09:18 04-01-2024

Гость (14:52:18 04-01-2024) В Новом - Уренгое, в середине восьмидесятых когда появились ... а потому что в седине 80х, внутри большинства людей еще была душа, а теперь только шаурма.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:09 04-01-2024

Ничего себе! Из Власихи на вокзал за беляшами...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:22 04-01-2024

Гость (14:56:09 04-01-2024) Ничего себе! Из Власихи на вокзал за беляшами...... На беляши!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Влад

20:36:14 04-01-2024

Просто Кот Бегомот вышел раньше.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:38:14 04-01-2024

Да а песика жаль.хозяева ужу наверно ищут.они очень пожилые.а вым смех.да уж людишки .

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:09:10 05-01-2024

Гость (20:38:14 04-01-2024) Да а песика жаль.хозяева ужу наверно ищут.они очень пожилые.... вот именно, бездушные людишки- мелкие и злобные.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:27 05-01-2024

Это не бездомный песик, его ищут в соцсетях, убежал, как всегда после салютов в НГ. Водитель выкинул просто

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров