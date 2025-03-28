В Барнауле благоустроили 568 дворовых территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда"

На эти цели было направлено 1,5 млрд рублей

28 марта 2025, 10:08, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

По нацпроекту "Жилье и городская среда" в Барнауле благоустроили 568 дворовых территорий. В 2024 году провели реновацию 39 дворов. Об этом глава краевой столицы Вячеслав Франк сообщил в ходе отчета по итогам 2024 года.

На эти цели было направлено 1,5 миллиарда рублей. Барнаульцы активно участвуют в этой работе совместно с городскими депутатами и органами ТОС.

В 2024 году было завершено благоустройство парка "Изумрудный", начались работы в парке имени Ленина. Также возвращает себе статус любимого места отдыха барнаульцев парк "Юбилейный", где в 2025 году будет завершено благоустройство. В рамках работы по созданию новой экосистемы города за пять лет высадили 1,75 млн цветов и почти 25 тысяч деревьев.