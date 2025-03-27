В Барнауле более десяти домов на целый день останутся без холодной воды. Список адресов
Специалисты водоканала проведут плановые работы по замене задвижек
27 марта 2025, 17:30, ИА Амител
Фото: PAN XIAOZHEN / unsplash.com
В Барнауле 28 марта пройдут плановые работы по замене задвижек на улице Попова, 190. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Работы будут проводится с 09:30 до 19:00. В это время холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Попова, 184, 186, 188, 192, 194;
- Павловский тракт, 269, 271, 271а, 273, 275, 277, 279;
- ул. Взлетная, 30а.
Под отключение также попадают несколько учреждений:
- ул. Попова, 190 (бойлерная);
- ул. Попова, 184а, 188а, 188в (магазины);
- Павловский тракт, 277а (аптека).
Кроме того, под отключение попал пожарный гидрант на улице Сиреневой, 11.
"Приносим извинения за временные неудобства", – традиционно извинились в водоканале.
Ранее, 11–12 марта, в краевой столице проводили переврезку новых водопроводов. Тогда в ряде районов города отключили водоснабжение, в некоторых домах снизилось давление воды.
09:54:04 28-03-2025
видимо это конкурс какой-то и это приз такой.