В Барнауле более половины жителей хотят дополнительный отпуск за выгорание на работе

Наибольшее одобрение инициатива получила среди молодежи

20 июня 2025, 18:00, ИА Амител

Уставшие люди на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Барнауле 55% жителей поддерживают инициативу о предоставлении дополнительного отпуска для тех, кто эмоционально выгорел на работе, сообщает SuperJob.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск до семи календарных дней для россиян с эмоциональным выгоранием, при этом данное состояние необходимо подтверждать тестами в медучреждениях.Данные опроса:

55% поддерживают инициативу: "Я – за, хотя и понимаю, что это удобная лазейка для лодырей".

28% выступили против: "А работать за выгоревших кто будет?!", "Насколько эти тесты будут объективны?", "Нет такого диагноза!";

17% затруднились с оценкой: "Ни один работодатель не заинтересован предоставлять такие отпуска".

Идею практически в равной степени поддерживают мужчины (56%) и женщины (55%).

Наибольшее одобрение инициатива получила среди молодежи до 35 лет (76%). Причем некоторые желают отдыхать и дольше: "Семь календарных дней с таким состоянием недостаточно, нужно 14!"

Барнаульцы с доходом от 100 тысяч рублей в поддержку инициативы высказываются чаще тех, кто зарабатывает меньше (65%).

Респонденты связывают эмоциональное выгорание с монотонной и не приносящей удовлетворения работой: "Раздражение вызывают однообразные задачи, а если занимаешься интересной работой, некогда выгорать".

Опрос проведен с 4 по 9 июня среди представителей экономически активного населения из Барнаула.