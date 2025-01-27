"Когда вы успели устать?" Артемий Лебедев призвал россиян больше работать

По словам дизайнера, он трудится без выходных и отпусков уже 30 лет

27 января 2025, 21:50, ИА Амител

Артемий Лебедев / Фото: t.me/temalebedev

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался в эфире шоу "Креаторы" на VK-видео, что работает без выходных и отпусков уже 30 лет, и призвал всех россиян больше работать, пишет "Газета.ru".

Лебедев рассказал, что отдых для него не имеет смысла, и он не понимает людей, которые отказываются трудиться в выходные или жалуются на усталость и выгорание.

"Когда вы успели устать? От чего? Идите работайте! Вы будете отдыхать, пока вы работаете. Это самый лучший вид отдыха. К вечеру, когда 15 часов поработаете, наконец-то у вас появится возможность поужинать. Это очень классно", – сказал дизайнер.

Блогер также заявил, что в России более "ленивая культура" труда, чем в США. По его словам, американцы больше "суетятся" в своей профессиональной жизни, особенно в творческих областях.