"Когда вы успели устать?" Артемий Лебедев призвал россиян больше работать
По словам дизайнера, он трудится без выходных и отпусков уже 30 лет
27 января 2025, 21:50, ИА Амител
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался в эфире шоу "Креаторы" на VK-видео, что работает без выходных и отпусков уже 30 лет, и призвал всех россиян больше работать, пишет "Газета.ru".
Лебедев рассказал, что отдых для него не имеет смысла, и он не понимает людей, которые отказываются трудиться в выходные или жалуются на усталость и выгорание.
"Когда вы успели устать? От чего? Идите работайте! Вы будете отдыхать, пока вы работаете. Это самый лучший вид отдыха. К вечеру, когда 15 часов поработаете, наконец-то у вас появится возможность поужинать. Это очень классно", – сказал дизайнер.
Блогер также заявил, что в России более "ленивая культура" труда, чем в США. По его словам, американцы больше "суетятся" в своей профессиональной жизни, особенно в творческих областях.
"Там люди сидят без работы, и эта работа им реально нужна. У нас люди сидят без работы такие: "Ну мне что-то прислали пять предложений, но я не буду это делать, потому что это вообще ниже моего достоинства". В Америке такая штука вообще не прокатит", – отметил он.
22:01:46 27-01-2025
Ты Лебедев в шахту спустись на 15 часов и без отпуска и без выходных...
19:53:27 28-01-2025
Грыша (22:01:46 27-01-2025) Ты Лебедев в шахту спустись на 15 часов и без отпуска и без ... Еще один лентяй отписал. Лебедев прав на 100 процентов.
22:10:11 27-01-2025
К станку его по 12 часов без перекуров повкалывать - да за минималочку! Может, тогда поймет, отчего люди устают. Если через пару дней не сдохнет.
05:24:47 29-01-2025
Гость (22:10:11 27-01-2025) К станку его по 12 часов без перекуров повкалывать - да за м... На заводе из 8 часов, работают часа 2 по итогу. У нас самая низкая эффективность труда в рф
22:12:02 27-01-2025
Он работает в цеху с температурой воздуха +40? Или на полях/в теплицах летом в плюс 30-35? Что? Нет?
Ах, он блооогер. Тады да. Пущай без выходных и впахиваеть. С кофеечком за мониторчиком.
22:23:21 27-01-2025
И когда же он такой трудолюбивый все до единой страны мира объехать успел тогда?
00:56:36 28-01-2025
Гость (22:23:21 27-01-2025) И когда же он такой трудолюбивый все до единой страны мира о... интернет - вешь!! попробуй
22:42:51 27-01-2025
Объясните ему кто-нибудь что понты это не труд, а способ почесать своё тщеславие. А то он всё еще думает что работает.
22:54:59 27-01-2025
во всем прав, я так же, как такового отпуска у предпринимателя не может быть, просто можно поплотнее сдвинуть кое-что из заказов и слинять на мес. на Малдивы, в Италию, Тай, Бразилию и пр. И доход от 150 000 в самом расслабленном графике при условии уникальности умений и многозадачности
02:48:55 28-01-2025
Гость (22:54:59 27-01-2025) во всем прав, я так же, как такового отпуска у предпринимате... Гы. Раз на месяц можно - то ты вообще не нужен предприятию, Уася. ) гуляй!
08:50:57 28-01-2025
Гость (22:54:59 27-01-2025) во всем прав, я так же, как такового отпуска у предпринимате... мамкин стартапер?
23:02:05 27-01-2025
Ну пусть Тёма на заводе попробует по две смены "творчески" поработать. Специально приду через недельку посмотреть. Но заработок должен быть чисто российским, то есть грошовым, не как в так любимой им Америке.
08:49:20 28-01-2025
Гость (23:02:05 27-01-2025) Ну пусть Тёма на заводе попробует по две смены "творчески" п... Америку он ненавидит, если что, и сбежал из нее при первой возможности, когда его родители туда вывезли. просто привел пример. кстати, я не фанатка Темы, на всякий случай.
13:31:24 28-01-2025
Элен без ребят (08:49:20 28-01-2025) Америку он ненавидит, если что, и сбежал из нее при первой в...
Неужели там не оценили "гениального" дизайнера?
16:08:36 28-01-2025
Гость (13:31:24 28-01-2025) Неужели там не оценили "гениального" дизайнера?...
Он тогда ещё не был дизайнером, в школе учился или в колледже
23:14:54 27-01-2025
Сытый голодного не разумеет, и все эти загоны имеют хоть какой-то смысл, если ты занят делом своей жизни, а не просто ходишь на работу ради зарплаты и чтобы с голоду не сдохнуть.
Уж не говорю о том, что люди вообще разные, их психика разная, внутренний ресурс разный, но синий дизигнер видимо думает, что кругом люди-нейросети, которые могут работать вообще без передыху.
01:03:39 28-01-2025
Отличные комменты
06:04:07 28-01-2025
„Как мотивировать себя что-то делать? — Да никак, оставайтесь в ...е.“ (Артемий Лебедев) Это самая лучшая цитата про местных пролетариев.
06:40:29 28-01-2025
Раз так говорит, значит никогда не работал физически. Например на станке с деталями и приспособлениями по 10-20 кг. И ты должен это таскать 12 часов и не уронить на ногу или руку. Знал больше 10 рабочих без пальцев и все с одного цеха.
06:54:16 28-01-2025
Гость (06:40:29 28-01-2025) Раз так говорит, значит никогда не работал физически. Наприм... Знать-то ты знал 10 рабочих без пальцев,но сам в том цехе не работал.
07:09:10 28-01-2025
Гость (06:54:16 28-01-2025) Знать-то ты знал 10 рабочих без пальцев,но сам в том цехе н... Поэтому и знал потому что работал.
07:28:24 28-01-2025
Так от соотношения "труд - доход" еще зависит, если оно не рентабельно, уменьшается желание этим заниматься. Есть же понятие "Сизифов труд", там мужик круглосуточно урабатывается без всякого смысла. И человек не всегда виноват, что у него так сложилось, Сизиф же не виноват
07:45:26 28-01-2025
Татьяныч всё такой же чудак на букву "М". Всё также накидывает на вентилятор. Т.е. с ютуба ему дали пинка под зад, теперь он подъедается на помойках типа рутуба и вконтакте, но при этом продолжает учить жизни.
07:45:32 28-01-2025
он - дизайнер?? я думала просто клоун синий
08:23:26 28-01-2025
Гость (07:45:32 28-01-2025) он - дизайнер?? я думала просто клоун синий... Сегодня он пропагандист на зарплате. Т.е. ничего не изменилось, всё так же пилит бюджетные деньги.
07:53:28 28-01-2025
Предсказуем пошла шахтно-заводская аргументация. Недорогой пролетарият, Лебедев конечно тот ещё фрукт, но в понятие "труд" он вносит несколько другой смысл. Ему ваши марксистские ереси до звезды.
09:00:43 28-01-2025
Гость (07:53:28 28-01-2025) Предсказуем пошла шахтно-заводская аргументация. Недорогой п... До звезды вам с артемовым еще и такие понятия как логика и здравый смысл..,
09:10:57 28-01-2025
Гость (07:53:28 28-01-2025) Предсказуем пошла шахтно-заводская аргументация. Недорогой п... А ничего, что Лебедев обращается ко всем работающим, а не только к людям "творческих" профессий, коих среди работающих наверное процентов 5 будет, если не меньше. Не нравится "шахтно-заводская аргументация", давайте переключимся на врачебно-учительскую-водительскую аргументацию. Хотели бы вы попасть на операционный стол к хирургу, который делал 15 часов подряд операции и вы следующий? Насколько возрастает вероятность ошибки уставшего хирурга? Или Лебедев считает, что людям умственного труда не надо отдыхать? А ведь в эту категорию попадают инженеры, конструкторы и прочие, и от их работы так же зависит жизни людей. Просто Лебедев дизайнер, и от результатов его труда здоровье и жизнь других людей не зависят (как во многих других профессиях), и даже если он сделает свою работу как попало в силу усталости или профессионального выгорания, заказчик получит самый большой вред - кривой логотип. А человек, который тяжелее карандаша ничего не поднимал на работе, и рассуждает о производительности и продолжительности труда выставляет себя на посмешище, как наши депутаты со своими "инициативами" и справедливо вызывает критику со стороны общества.
09:24:06 28-01-2025
Гость (09:10:57 28-01-2025) А ничего, что Лебедев обращается ко всем работающим, а не то... Он говорит про работу, но на самом деле говорит о творчестве. Т.е. человек, по мнению лебедева, должен заниматься любимой работой. При этом разумеется он не должен себя ограничивать рамками этой творческой работы с 8 до 17. Это его мнение, его идеальный мир.
Если вы этого не считываете, ничем не могу помочь.
08:53:15 28-01-2025
мужик под песят лет с голубыми волосами, спрашивает у людей, которые занимаются выживанием, от чего они устают?
при этом в вк дичь несет, и получив какие-то невменяемые миллионы, сократив сбербанк до сбер.
11:32:24 28-01-2025
Гость (08:53:15 28-01-2025) мужик под песят лет с голубыми волосами, спрашивает у лю... Так это он придумал обрезание до сбера? Ну и быдло.
15:52:42 28-01-2025
Гость (11:32:24 28-01-2025) Так это он придумал обрезание до сбера? Ну и быдло.... Не он
15:51:49 28-01-2025
Гость (08:53:15 28-01-2025) мужик под песят лет с голубыми волосами, спрашивает у лю... Лебедев не сокращас название сбера, дичь распространяете
09:09:58 28-01-2025
Вот потому мы и находимся в таком рабском положении из за таких вот "трудяг".Сели на шею народу и поучают как надо работать.Пенсионный возраст повысили на 5 лет ,тоже ,видно,из этих доводов.Действительно,взять таких " трудяг" и отправить в шахты ,на заводы или в деревню,пусть понюхают истинный труд.
09:25:47 28-01-2025
Афиноген (09:09:58 28-01-2025) Вот потому мы и находимся в таком рабском положении из за та... Нет. Вы находитесь в рабском положении потому что каждый раз голосуете за рабовладельцев. Не надо занимать инфантильную позицию и снимать с себя ответственность за собственную жизнь.
11:12:01 28-01-2025
Гость (09:25:47 28-01-2025) Нет. Вы находитесь в рабском положении потому что каждый раз... не надо перекладывать ответственность властей за текущую ситуацию на все население, ответственность за свою жизнь у каждого человека есть, у него властных ресурсов нет, таких как у нашей власти, которые этому человеку вот такую выживательную жизнь и устраивают своими законодательными или экономическими решениями в той или иной области. Надоело это манипулирование с людьми уже.
12:14:09 28-01-2025
Гость (11:12:01 28-01-2025) не надо перекладывать ответственность властей за текущую сит... В конституции сказано что единственный источник власти народ. Так что слушать ваши оправдания про отсутствие властных ресурсов просто смешно. Именно благодаря вам и вашим решениям, как граждан РФ, в стране сегодняшняя власть. Это сегодня у вас нет ресурсов, но до этого вы прошли длинный путь из ошибок и неверных решений, чтобы очутиться в роли бесправного раба.
13:14:58 28-01-2025
Гость (12:14:09 28-01-2025) В конституции сказано что единственный источник власти народ... О, любимая сказочка подъехала, сами люди виноваты, вы выбираете и т.п. В конституции много каких красивых слов написано, причем во всех странах, у нас было написано про выход на пенсию в 55 и 60, взяли и поправили на 5 лет больше, и не надо тут писать, что сами выбрали - это демагогия и манипулирование людьми, а также перекладывание ответственности за решения с власти на народ. А что народ США решил, что надо США зайти в Ирак, Ливию, Афганистан или военное и промышленное лобби в правительстве? Везде во всем мире, слова про власть народа в Конституции стран не более, чем красивые слова.
19:40:15 28-01-2025
Гость (12:14:09 28-01-2025) В конституции сказано что единственный источник власти народ... Глупыш, про Конституцию вспомнил
? Самому то не смешно про власть народа рассказывать?
09:34:16 28-01-2025
Его внешность реальный Апосематизм - нужно вообще его игнорировать.
13:34:06 28-01-2025
Гость (09:34:16 28-01-2025) Его внешность реальный Апосематизм - нужно вообще его игнор...
То есть вы опасаетесь людей с голубыми волосами? Фильм про Буратино заставляет вас кричать от ужаса?
09:42:13 28-01-2025
Кто голосует?Вы ,толи прикидываетесь,толи на самом деле малохольный.Вам ,по моему, не раз про выборы объясняли, а вам всё невдомёк?
09:44:24 28-01-2025
Мальвин однако. Мальчик с голубыми волосами.
09:44:56 28-01-2025
Он еще пару лет назад на стримах говорил, что 50 тыщ в Москве - достойная зп. Типичный буржуй, офигевший эксплуататор.
10:33:17 28-01-2025
Да даже и без работы в шахте, работая проектировщиком, за 8 часов непрерывной работы за компом, не просто смотря картинки, а приглядываясь, думая, делая нормальное техническое решение - к вечеру голова уже никакая, глаза воспалены. Пусть поработает по 15 часов ежедневно, я посмотрю на сколько его хватит, балабола бесполезного.
10:35:17 28-01-2025
Пусть попробует на тракторе в поле 15 часов, посмотрю как будет выглядеть
10:59:08 28-01-2025
Я тоже работаю дизайнером. И тоже работала без выходных и по 15 часов. Было дело. Я не знаю, какая у него там работа и в чём она заключается. Но моя работа дизайнера - это был ад. Я потом полгода на седативных в себя приходила. Так что пускай не чешет, что ему типа норм. Я не то что отдыхать, я жить не хотела..
11:01:24 28-01-2025
Вообще интересно слушать подобных субъектов. Почему-то люди творческих профессий часто проецируют свой азарт к работе на всю страну, недоумевая, как это можно не хотеть работать. Эти же аргументы использовали представители творческой интеллигенции( в том числе престарелого возраста), аргументируя свою поддержку пенсионной реформы. Говорили: "Как же это не работать на пенсии!?".
К большому сожалению, это говорит о том, что эти люди живут в другой реальности, сформированной гламурной, глянцевой картинкой жизни, которую они и формируют.
Я сам металлург( литейщик цветных металлов), собираюсь сменить профессию, стать шахтёром. Мне близка шахтово-заводская аргументация этого вопроса. Предлагаю представить жизнь без таких как Артемий. Однозначно, она бы поблекла, лишилась красок. Но страна выживет, так как основа экономики-Реальный Сектор.
А как быть, если мы бросим заводы, шахты, рудники, разрезы, вахты, иподадимся в блогеры, дизайнеры, журналисты и т.д.
Предлагаю вспомнить Советский период нашей истории. В то время представители творческих профессий помимо всего прочего прославляли человека труда. Их творчество укрепляло общество. Предлагаю держаться этого примера.
12:18:32 28-01-2025
Максим (11:01:24 28-01-2025) Вообще интересно слушать подобных субъектов. Почему-то люди ... Кто сказал что надо бросать заводы, шахты и прочее? Вы занимаетесь таким же передергиванием как Лебедев. Т.е. ваша логика такая же хромая как и у татьяныча.
Ни в каком виде реальный сектор в советском формате, сегодня никому не нужен.
12:18:05 28-01-2025
Он свое дело знает, в очередной раз хайпанул, народ ведется:)
12:59:44 28-01-2025
Не важно (12:18:05 28-01-2025) Он свое дело знает, в очередной раз хайпанул, народ ведется:... что ему с того что его в Барнауле обсудили? на карту лям прилетел?
13:00:32 28-01-2025
Совет для женщин с детьми особенно хорош! Чтоб детей видеть только спящими, да и мужей тоже). А по дому будет все другая женщина делать, работая в нём 😂😂
14:26:45 28-01-2025
Ну к слову в Америке люди годами могут жить на пособия и неплохо
А у нас?
14:40:20 28-01-2025
"К вечеру, когда 15 часов поработаете, наконец-то у вас появится возможность поужинать. Это очень классно" - бээээээээээхэхэхэхэ
поржал. Кайло ему в руки и в шахту уголек добывать по Стахановски. Зуб даю он там и трех часов не протянет - за ноги его тащить наверх придется деятеля нашего синекотелкового. Беда не в том что такие дятлы есть. Плохо если они в руководстве сидят и людей гоняют
15:02:18 28-01-2025
Гламурный Артемий !!!! Поработайте в цеху на заводе 8 часов без перекуров.....надолго вас не хватит и цвет волос сразу изменится.
15:34:33 28-01-2025
Никогда не спрашивай женщину о её возрасте. Никогда не спрашивай мужчину о его зарплате. И никогда не спрашивай успешного предпринимателя почему его родителей можно найти на википедии.
20:42:26 28-01-2025
Чем жопорукей поц и ленивей , тем он активней призывает других работать , вытирая пот со лба. Наглядно видно по чиновникам и эстрадным полуфабрикатам в нашей стране.
01:51:06 30-01-2025
Петух каждое утро кукарекает, Артемий разок прокукарекал хрень полную. Пусть хоть продавцом в зале смену простоит, потом петушится в интервью.