В Барнауле услуги такси подорожали из-за непогоды утром 9 июня

Из-за повышенного спроса надбавка составляет от 150 рублей

09 июня 2025, 10:11, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

9 июня в Барнауле ощутимо выросли цены на услуги такси. Их стоимость увеличилась почти в два раза.

Так, чтобы уехать из центра города в Индустриальный район, например, на улицу Взлетную, придется заплатить 513 рублей. В обычное же время цена не превышает 300 рублей.

Поездка на другой конец города – до Змеиногорского тракта – обойдется в 538 рублей (до дождя в среднем не более 400 рублей). Но и цена на поездку "из центра в центр" сегодня стала не совсем привычной: маршрут от проспекта Социалистического до улицы Гоголя обойдется в 313 рублей. В другие дни такая поездка обходится примерно в два раза дешевле.

Фото: Яндекс.Такси

По данным "Яндекс.Такси", надбавка из-за повышенного спроса варьируется от 151 до 165 рублей в зависимости от маршрута.

Напомним, 9 июня Барнаул из-за дождя сковали семибалльные пробки. Водители поделились кадрами с улицы Власихинской: на Малаховском кольце затопило проезжую часть, а у Власихинского кладбища образовалась большая лужа. Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий: авария произошла на улице Попова в правом ряду и на проспекте Строителей – в левом.

Сильный ливень накрыл краевую столицу вечером 8 июня. Из-за обильных осадков город буквально "поплыл": автомобили двигались по проезжей части, наполовину погруженные в воду. На улице Попова встало движение трамваев, а на Старом базаре вода текла прямо под подошвами горожан.