В Барнауле услуги такси подорожали из-за непогоды утром 9 июня
Из-за повышенного спроса надбавка составляет от 150 рублей
09 июня 2025, 10:11, ИА Амител
9 июня в Барнауле ощутимо выросли цены на услуги такси. Их стоимость увеличилась почти в два раза.
Так, чтобы уехать из центра города в Индустриальный район, например, на улицу Взлетную, придется заплатить 513 рублей. В обычное же время цена не превышает 300 рублей.
Поездка на другой конец города – до Змеиногорского тракта – обойдется в 538 рублей (до дождя в среднем не более 400 рублей). Но и цена на поездку "из центра в центр" сегодня стала не совсем привычной: маршрут от проспекта Социалистического до улицы Гоголя обойдется в 313 рублей. В другие дни такая поездка обходится примерно в два раза дешевле.
По данным "Яндекс.Такси", надбавка из-за повышенного спроса варьируется от 151 до 165 рублей в зависимости от маршрута.
Напомним, 9 июня Барнаул из-за дождя сковали семибалльные пробки. Водители поделились кадрами с улицы Власихинской: на Малаховском кольце затопило проезжую часть, а у Власихинского кладбища образовалась большая лужа. Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий: авария произошла на улице Попова в правом ряду и на проспекте Строителей – в левом.
Сильный ливень накрыл краевую столицу вечером 8 июня. Из-за обильных осадков город буквально "поплыл": автомобили двигались по проезжей части, наполовину погруженные в воду. На улице Попова встало движение трамваев, а на Старом базаре вода текла прямо под подошвами горожан.
10:20:46 09-06-2025
Ну и бензинчик им и налоги поднять на эти дни
10:40:55 09-06-2025
Хотели удобство, ответственность и порядок - получайте
11:52:40 09-06-2025
Так цены уже давно "Скачут"!
Из Аэропорта доехать до "центра" Барнаула 1000 руб.
Со "Старого базара" до ул. Северо-западной 500 руб.
12:15:18 09-06-2025
люди, вы чего!?
это Капитализм!!!
чего вы от него хотели!?!
*
Капиталист ради 300% прибыли пойдёт на любое преступление!...
и это не я сказал, это ещё 150 лет назад сказал один умный чел...
12:39:42 09-06-2025
Всё правильно. Сразу много народа захотело ехать, а количество такси не увеличилось. Поэтому на такси поедут те, кому это действительно необходимо, и они готовы заплатить за это вдвойне. А так все свободные машины расхватали бы капризные нищеброды, и действительно нуждающимся в поездке людям их бы просто не хватило.
13:20:16 09-06-2025
Гость (12:39:42 09-06-2025) Всё правильно. Сразу много народа захотело ехать, а количест... Не кому больше нужно, а у кого денег больше. Неравенство, однако. А чуть дальше и на выборы через имущественный ценз.
15:51:53 09-06-2025
Гость (13:20:16 09-06-2025) Не кому больше нужно, а у кого денег больше. Неравенство, од... Можно и так сказать...
И вы более правы!...
это корень несправедливости!...
13:10:01 09-06-2025
а вчера в 22 ч. цены взлетели в 4 раза, и у всех, кто заказывал высвечивалась надпись - вы 13 в очереди, многие пошли пешком, лучше пройти 5 км, чем оборзевшему таксисту заплатить 1200 вместо 300 .. ох таксисты сейчас взвоют