С 13 мая вуз предоставляет Томскому госуниверситету специалистов и технику для тестирования

18 июля 2024, 09:15, Антон Дегтярев

Алтайский госуниверситет / Фото: amic.ru

Алтайский государственный университет стал частью системы тестирования мигрантов на знание русского языка, истории России и законодательства РФ. Вуз оборудовал необходимой техникой экзаменационную площадку в паспортно-визовом центре МВД России на ул. Шевченко, 170. Также АлтГУ направил туда специалистов. Заработал центр с 13 мая 2024 года. Об этом amic.ru рассказал проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин.

Как АлтГУ помогает тестировать мигрантов?

По словам Райкина, сейчас непосредственно АлтГУ не принимает экзамены у мигрантов. Проверять их на знание русского языка, истории России и основ законодательства могут только уполномоченные организации, перечень которых утверждает Минобрнауки.

В Сибирском федеральном округе тестированием мигрантов занимается Томский госуниверситет. Алтайский госуниверситет, в свою очередь, взаимодействует с томичами. А именно АлтГУ оборудовал площадку для проведения экзамена на ул. Шевченко, 170, и направил туда работников.

" В 2024 году система тестирования мигрантов изменилась, коммерческие организации потеряли право его проводить. Сейчас это могут делать только 12 уполномоченных вузов. В Сибирском федеральном округе такое право есть лишь у Томского госуниверситета. Для оперативного запуска экзаменационной площадки мы в сжатые сроки оснастили ее компьютерной техникой и предоставили квалифицированных специалистов филологов и администраторов. С трудом, но нам удалось снять напряжение и очереди, которые были в начале мая перед перезапуском системы тестирования на новых условиях", – отметил он.

Роман Райкин

"Нарушений станет гораздо меньше"

Тестировать мигрантов при содействии вузов начали с мая 2024 года по указанию Минобрнауки.

"Сейчас уполномоченные вузы заново выстраивают систему тестирования. Они заключают договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте местный университет обеспечивал корректное проведение экзамена. Такую схему рекомендовало вузам Минобрнауки. Ранее правоохранители выявляли значительные нарушения при приеме экзаменов, вплоть до коррупционных схем. Очевидно, сейчас нарушений станет гораздо меньше", – пояснил Райкин.

По информации на сайте АлтГУ, экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ могут сдать трудящиеся мигранты и лица, который хотят получить либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо гражданство РФ. Стоимость комплексного экзамена – от 3,9 до 5,9 тысячи рублей.

По его словам, на данный момент успешно сдают экзамен на патент 76% мигрантов, а более сложную проверку на вид на жительство и на гражданство выдерживают около 90% иностранцев. В среднем доля успешно сдающих экзамен – 79%, отметил Райкин.

Такие высокие показатели могут быть связаны с тем, что у Алтайского края особенное географическое положение, он граничит с Казахстаном, из которого едет много этнических русских, знающих русских язык, историю и законы РФ.

Экзамен / Фото: unsplash.com

Как было раньше?

До 1 мая 2024 года экзамены у мигрантов могли принимать и частные центры. Вузы заключали с ними договоры на проведение экзаменов и оформление сертификатов. 17 апреля глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поручил отстранить частные организации от проведения экзамена по русскому языку, сообщил телеграм-канал ведомства. Фальков поручил заключить в регионах договоры с государственными вузами и усилить контроль за проведением экзамена и выдачей сертификатов.

К концу апреля 2024 года все 12 университетов, уполномоченных проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. Таким образом, прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках был прекращен. С 1 мая тестирование могут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации.

После этого доля мигрантов, которые не сдали экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства РФ, выросла в несколько раз, писали СМИ.

Кстати, недавно о проблеме с мигрантами говорил и глава российского Следкома Александр Бастрыкин. Он назвал Алтайский край в числе регионов России, где наблюдается рост преступлений мигрантов.