В Барнауле девушка сорвалась с аттракциона и повисла на веревке
Она не могла спуститься самостоятельно из-за высоты
18 июня 2025, 19:00, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле в веревочном парке "Джунгли" девушка сорвалась при прохождении аттракциона, сообщили в МЧС Алтайского края.
Горожанка повисла на страховочной веревке на значительной высоте и не смогла спуститься. На место выехали подразделения пожарной охраны.
"Слаженные действия спасателей позволили оперативно и безопасно разрешить ситуацию. С использованием автоцистерны пострадавшая была благополучно доставлена на землю", – сказано в сообщении.
Ранее на аттракционе в барнаульском парке "Арлекино" девушка вылетела вместе с ремнем безопасности.
20:11:18 18-06-2025
За свои же деньги натерпелась.
20:21:27 18-06-2025
Гость (20:11:18 18-06-2025) За свои же деньги натерпелась.... думаю, что она пришла туда добровольно и никто ее силой не тащил в этот парк. ещё бы выезд спасателей неплохо было бы оплатить.
20:59:30 18-06-2025
Она за это заплатила деньги должны быть сотрудники что бы сами решали эти вопросы
10:00:57 19-06-2025
Буба (20:59:30 18-06-2025) Она за это заплатила деньги должны быть сотрудники что бы са... вот снять сорвавшегося - обычно не проблема.
вообще не понял в чем инцидент.
а вот посредине кадра горизонтально - это не элекропровод ли?
06:26:23 19-06-2025
Выезд спасателей должен быть оплачен организаторами из тех средств, которые они взимают с участников.
10:25:55 19-06-2025
Автоцистерной сняли. Жесть какая
10:29:09 19-06-2025
Девушка просто хотела познакомиться с настоящими мужчинами, вот и зависла.
13:23:46 19-06-2025
Обезьянка сорвалась с лианы. Штатная ситуация.