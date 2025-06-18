В Барнауле девушка сорвалась с аттракциона и повисла на веревке

Она не могла спуститься самостоятельно из-за высоты

18 июня 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле в веревочном парке "Джунгли" девушка сорвалась при прохождении аттракциона, сообщили в МЧС Алтайского края.

Горожанка повисла на страховочной веревке на значительной высоте и не смогла спуститься. На место выехали подразделения пожарной охраны.

"Слаженные действия спасателей позволили оперативно и безопасно разрешить ситуацию. С использованием автоцистерны пострадавшая была благополучно доставлена на землю", – сказано в сообщении.

Ранее на аттракционе в барнаульском парке "Арлекино" девушка вылетела вместе с ремнем безопасности.