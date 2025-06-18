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В Барнауле девушка сорвалась с аттракциона и повисла на веревке

Она не могла спуститься самостоятельно из-за высоты

18 июня 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле в веревочном парке "Джунгли" девушка сорвалась при прохождении аттракциона, сообщили в МЧС Алтайского края.

Горожанка повисла на страховочной веревке на значительной высоте и не смогла спуститься. На место выехали подразделения пожарной охраны.  

"Слаженные действия спасателей позволили оперативно и безопасно разрешить ситуацию. С использованием автоцистерны пострадавшая была благополучно доставлена на землю", – сказано в сообщении.

Ранее на аттракционе в барнаульском парке "Арлекино" девушка вылетела вместе с ремнем безопасности.

Барнаул Происшествия

Комментарии 8

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Гость

20:11:18 18-06-2025

За свои же деньги натерпелась.

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Элен без ребят

20:21:27 18-06-2025

Гость (20:11:18 18-06-2025) За свои же деньги натерпелась.... думаю, что она пришла туда добровольно и никто ее силой не тащил в этот парк. ещё бы выезд спасателей неплохо было бы оплатить.

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Буба

20:59:30 18-06-2025

Она за это заплатила деньги должны быть сотрудники что бы сами решали эти вопросы

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Musik

10:00:57 19-06-2025

Буба (20:59:30 18-06-2025) Она за это заплатила деньги должны быть сотрудники что бы са... вот снять сорвавшегося - обычно не проблема.
вообще не понял в чем инцидент.
а вот посредине кадра горизонтально - это не элекропровод ли?

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Гость

06:26:23 19-06-2025

Выезд спасателей должен быть оплачен организаторами из тех средств, которые они взимают с участников.

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Гость

10:25:55 19-06-2025

Автоцистерной сняли. Жесть какая

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Гость

10:29:09 19-06-2025

Девушка просто хотела познакомиться с настоящими мужчинами, вот и зависла.

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2

13:23:46 19-06-2025

Обезьянка сорвалась с лианы. Штатная ситуация.

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