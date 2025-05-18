НОВОСТИПроисшествия

Выпавшей из аттракциона жительнице Барнаула потребовалась операция

Изначально сообщалось, что девушка отказалась от медицинской помощи

18 мая 2025, 16:30, ИА Амител

Аттракцион в парке "Арлекино" / Фото: "Инцидент Барнаул"
Аттракцион в парке "Арлекино" / Фото: "Инцидент Барнаул"

Девушка, вылетевшая из аттракциона в барнаульском парке "Арлекино", все же обратилась в больницу. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По данным канала, несмотря на то, что изначально девушка отказалась от медицинской помощи, позже она сама обратилась в больницу.

"Ей сделали операцию по восстановлению пальца на ноге", – говорится в публикации.

По словам участницы паблика, это не первое происшествие именно на этом аттракционе. Напомним, в настоящее время его закрыли для проведения тестирования.

Барнаул Происшествия Больницы Медики

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

16:33:56 18-05-2025

Бабло решила срубить

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бгг

06:42:44 19-05-2025

Гость (16:33:56 18-05-2025) Бабло решила срубить... по первости шок был, не соображала, домой пришла, успокоилась и заболела нога

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:22 18-05-2025

Не первое происшествие на этом аттракционе, и он продолжал работать? Мда, б- безопасность.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость1

10:16:14 19-05-2025

Гость (18:05:22 18-05-2025) Не первое происшествие на этом аттракционе, и он продолжал р... халатность и коррупция

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:06:03 18-05-2025

И почему не название какой именно аттракцион?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:46:19 18-05-2025

Гость (18:06:03 18-05-2025) И почему не название какой именно аттракцион? ... Гость не читатель...гость писатель

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЦУМ ЖИВ!

22:33:06 18-05-2025

Гость (18:06:03 18-05-2025) И почему не название какой именно аттракцион? ... Веселье на виражах.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:21 18-05-2025

И почему не название какой именно аттракцион?..................Вам ни кто не скажет!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:46:58 18-05-2025

Гость (18:59:21 18-05-2025) И почему не название какой именно аттракцион?.................. в Арлекино посмотрите, в чем проблема?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость1

10:18:45 19-05-2025

Гость (20:46:58 18-05-2025) в Арлекино посмотрите, в чем проблема?... написать название сразу в чем проблема и не надо никуда ходить?! Хотя с таким подходом к безопасности туда итак здравомыслящие люди не пойдут

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Точка

21:44:02 18-05-2025

Так уж нет, давайте конкретное название этого аттракциона! Администрация, ждем официальных комментариев!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:01 19-05-2025

Точка (21:44:02 18-05-2025) Так уж нет, давайте конкретное название этого аттракциона! А...
На любом можно улететь- старье скупают отработанное

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:19:35 18-05-2025

Чисто зайчик из догтора АйБолида.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров