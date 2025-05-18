Выпавшей из аттракциона жительнице Барнаула потребовалась операция
Изначально сообщалось, что девушка отказалась от медицинской помощи
18 мая 2025, 16:30, ИА Амител
Аттракцион в парке "Арлекино" / Фото: "Инцидент Барнаул"
Девушка, вылетевшая из аттракциона в барнаульском парке "Арлекино", все же обратилась в больницу. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
По данным канала, несмотря на то, что изначально девушка отказалась от медицинской помощи, позже она сама обратилась в больницу.
"Ей сделали операцию по восстановлению пальца на ноге", – говорится в публикации.
По словам участницы паблика, это не первое происшествие именно на этом аттракционе. Напомним, в настоящее время его закрыли для проведения тестирования.
16:33:56 18-05-2025
Бабло решила срубить
06:42:44 19-05-2025
Гость (16:33:56 18-05-2025) Бабло решила срубить... по первости шок был, не соображала, домой пришла, успокоилась и заболела нога
18:05:22 18-05-2025
Не первое происшествие на этом аттракционе, и он продолжал работать? Мда, б- безопасность.
10:16:14 19-05-2025
Гость (18:05:22 18-05-2025) Не первое происшествие на этом аттракционе, и он продолжал р... халатность и коррупция
18:06:03 18-05-2025
И почему не название какой именно аттракцион?
20:46:19 18-05-2025
Гость (18:06:03 18-05-2025) И почему не название какой именно аттракцион? ... Гость не читатель...гость писатель
22:33:06 18-05-2025
Гость (18:06:03 18-05-2025) И почему не название какой именно аттракцион? ... Веселье на виражах.
18:59:21 18-05-2025
И почему не название какой именно аттракцион?..................Вам ни кто не скажет!
20:46:58 18-05-2025
Гость (18:59:21 18-05-2025) И почему не название какой именно аттракцион?.................. в Арлекино посмотрите, в чем проблема?
10:18:45 19-05-2025
Гость (20:46:58 18-05-2025) в Арлекино посмотрите, в чем проблема?... написать название сразу в чем проблема и не надо никуда ходить?! Хотя с таким подходом к безопасности туда итак здравомыслящие люди не пойдут
21:44:02 18-05-2025
Так уж нет, давайте конкретное название этого аттракциона! Администрация, ждем официальных комментариев!
10:24:01 19-05-2025
Точка (21:44:02 18-05-2025) Так уж нет, давайте конкретное название этого аттракциона! А...
На любом можно улететь- старье скупают отработанное
22:19:35 18-05-2025
Чисто зайчик из догтора АйБолида.