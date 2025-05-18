Выпавшей из аттракциона жительнице Барнаула потребовалась операция

Изначально сообщалось, что девушка отказалась от медицинской помощи

18 мая 2025, 16:30, ИА Амител

Аттракцион в парке "Арлекино" / Фото: "Инцидент Барнаул"

Девушка, вылетевшая из аттракциона в барнаульском парке "Арлекино", все же обратилась в больницу. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По данным канала, несмотря на то, что изначально девушка отказалась от медицинской помощи, позже она сама обратилась в больницу.

"Ей сделали операцию по восстановлению пальца на ноге", – говорится в публикации.

По словам участницы паблика, это не первое происшествие именно на этом аттракционе. Напомним, в настоящее время его закрыли для проведения тестирования.