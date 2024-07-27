В Барнауле девушка упала в обморок в автобусе из-за духоты

Кондиционер в салоне не работал

27 июля 2024, 15:55, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhere.com

В Барнауле девушка упала в обморок в автобусе № 57, пишет "Толк".

Инцидент случился утром 27 июля. В салоне в тот момент было душно, а кондиционер не работал: со слов шофера, "на кондиционер не заправились".

Для оказания помощи пострадавшей вызывали скорую помощь.

Ранее в Барнауле пожаловались на водителя автобуса № 41, который справил нужду, не отходя от транспорта.