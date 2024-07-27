В Барнауле девушка упала в обморок в автобусе из-за духоты
Кондиционер в салоне не работал
27 июля 2024, 15:55, ИА Амител
Салон автобуса / Фото: pxhere.com
В Барнауле девушка упала в обморок в автобусе № 57, пишет "Толк".
Инцидент случился утром 27 июля. В салоне в тот момент было душно, а кондиционер не работал: со слов шофера, "на кондиционер не заправились".
Для оказания помощи пострадавшей вызывали скорую помощь.
Ранее в Барнауле пожаловались на водителя автобуса № 41, который справил нужду, не отходя от транспорта.
16:18:14 27-07-2024
Покажите мне где хоть в одном автобусе кондиционер работает? А маршрут 124к так вообще в ТЗ кодюк является обязательным условием, вот где можно полицейским поработать и половину администрации посадить, но что-то или кто-то им мешает
16:44:01 27-07-2024
Анерексичка?
00:31:54 28-07-2024
Гость (16:44:01 27-07-2024) Анерексичка? ... Многовато анерексичек отминусовалось. Что то с ними нужно делать. Насильно кормить, или запретить в общественном транспорте передвигаться ?
16:54:44 27-07-2024
В салоне в тот момент было душно, а кондиционер не работал---а он где-то в автобусах работает???
18:15:57 27-07-2024
да в такую жару то и дело девушки падают, или плохо становится, даже при открытых окошках , в разных маршрутах. да и мальчишкам плохеет. жара, что поделать
20:06:26 27-07-2024
В корейских автобусах маршрута 80 в Барнауле даже окна, за исключением окна водителя, закрыты и заблокированы так, что пассажиры не могут их открыть, не говоря уж о кондиционерах.
22:56:34 27-07-2024
В автобусах 57 маршрута никогда не работали кондиционеры. Более того, под местами в конце автобуса работает печка, которая дует горячим воздухом!!! И если в начале автобуса ещё как-то можно ехать, то последние сидения - это филиал ада!
22:57:05 27-07-2024
Звоните Курышин он еще тот профессионал
23:23:08 27-07-2024
А вдруг продует
07:31:15 28-07-2024
А вдруг продует (23:23:08 27-07-2024) А вдруг продует...
Да не говори. На улице 33, а некоторые садятся и форточки закрывают.
13:22:30 28-07-2024
Гость (07:31:15 28-07-2024) Да не говори. На улице 33, а некоторые садятся и форточк... В автобусе всегда 2 бабки - одной жарко, второй дует