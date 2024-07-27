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В Барнауле девушка упала в обморок в автобусе из-за духоты

Кондиционер в салоне не работал

27 июля 2024, 15:55, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhere.com
Салон автобуса / Фото: pxhere.com

В Барнауле девушка упала в обморок в автобусе № 57, пишет "Толк".

Инцидент случился утром 27 июля. В салоне в тот момент было душно, а кондиционер не работал: со слов шофера, "на кондиционер не заправились".

Для оказания помощи пострадавшей вызывали скорую помощь.

Ранее в Барнауле пожаловались на водителя автобуса № 41, который справил нужду, не отходя от транспорта.

Барнаул автобусы

Комментарии 11

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Гость

16:18:14 27-07-2024

Покажите мне где хоть в одном автобусе кондиционер работает? А маршрут 124к так вообще в ТЗ кодюк является обязательным условием, вот где можно полицейским поработать и половину администрации посадить, но что-то или кто-то им мешает

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Гость

16:44:01 27-07-2024

Анерексичка?

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Гость

00:31:54 28-07-2024

Гость (16:44:01 27-07-2024) Анерексичка? ... Многовато анерексичек отминусовалось. Что то с ними нужно делать. Насильно кормить, или запретить в общественном транспорте передвигаться ?

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Гость

16:54:44 27-07-2024

В салоне в тот момент было душно, а кондиционер не работал---а он где-то в автобусах работает???

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Гость

18:15:57 27-07-2024

да в такую жару то и дело девушки падают, или плохо становится, даже при открытых окошках , в разных маршрутах. да и мальчишкам плохеет. жара, что поделать

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Гость

20:06:26 27-07-2024

В корейских автобусах маршрута 80 в Барнауле даже окна, за исключением окна водителя, закрыты и заблокированы так, что пассажиры не могут их открыть, не говоря уж о кондиционерах.

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Гость

22:56:34 27-07-2024

В автобусах 57 маршрута никогда не работали кондиционеры. Более того, под местами в конце автобуса работает печка, которая дует горячим воздухом!!! И если в начале автобуса ещё как-то можно ехать, то последние сидения - это филиал ада!

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Гость

22:57:05 27-07-2024

Звоните Курышин он еще тот профессионал

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А вдруг продует

23:23:08 27-07-2024

А вдруг продует

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Гость

07:31:15 28-07-2024

А вдруг продует (23:23:08 27-07-2024) А вдруг продует...
Да не говори. На улице 33, а некоторые садятся и форточки закрывают.

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Гость

13:22:30 28-07-2024

Гость (07:31:15 28-07-2024) Да не говори. На улице 33, а некоторые садятся и форточк... В автобусе всегда 2 бабки - одной жарко, второй дует

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