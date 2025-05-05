В Барнауле для празднования 80-летия Победы перекроют несколько улиц
Общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам
05 мая 2025, 17:30, ИА Амител
В Барнауле в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы, перекроют несколько улиц, сообщили в мэрии.
6 мая с 16:00 до 20:00 будет прекращено движение по всей ширине проезжей части от здания № 14а к. 2 по ул. Новосибирской до дома № 16в по ул. Новосибирской в микрорайоне Новосиликатный.
7 мая
- с 18:00 до 21:00 часов перекроют движение по нечетной проезжей части пр. Ленина, от ул. Молодежной до ул. Димитрова;
- с 10:30 до 12:00 часов – по проезжей части ул. Первомайской, от дома № 56 по ул. Мамонтова до дома № 30 по ул. Олимпийской в с. Власиха;
- с 13:30 до 15:30 часов – по проезжей части пер. Почтового, от здания № 1 до здания № 3 в микрорайоне Затон.
С 08:00 7 мая до 19:00 10 мая
- проезжие части пр. Социалистического, от ул. Молодежной до ул. Димитрова;
- проезжие части ул. Мерзликина, от пр. Социалистического до пер. Геблера.
С 12:00 8 мая до 12:00 10 мая будет прекращено движение по всей ширине подъездных путей к площади, в районе Дворца культуры "Южный".
С 08:00 8 мая до 18:00 10 мая по площади 5-й Гвардейской Дивизии, от ул. 5-й Западной до ул. 80-й Гвардейской Дивизии.
9 мая, в День Победы, также перекроют несколько улиц.
С 08:00 до 12:00 часов – проезжую часть ул. Чкалова, от пр. Комсомольского до пр. Ленина.
С 08:00 до 17:00:
- четную сторону проезжей части пр. Ленина, от пр. Строителей до ул. Гоголя;
- нечетную сторону проезжей части пр. Ленина, от пр. Строителей до ул. Короленко.
С 08:00 до 23:00:
- проезжую часть ул. Молодежной, от пр. Красноармейского до пр. Комсомольского;
- проезжую часть ул. Димитрова, от пр. Комсомольского до пр. Социалистического;
- проезжую часть пр. Социалистического, от пр. Строителей до ул. Молодежной.
Схемы движения общественного транспорта
7 мая с 18:00 до 21:00
По маршрутам № 6, 10, 25, 27, 41, 70, 144 при движении в сторону пл. Баварина:
пр. Ленина – ул. Молодежная – пр. Социалистический – ул. Димитрова – пр. Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении – без изменения.
По маршрутам № 1, 20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110 при движении в сторону пл. Баварина:
пр. Ленина – ул. Молодежная – пр. Комсомольский – ул. Димитрова – пр. Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении – без изменения.
По троллейбусному маршруту № 1 при движении на конечный остановочный пункт "Стадион":
пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту; в обратном направлении: пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы.
По троллейбусному маршруту № 7 при движении на конечную "Ул. Взлетная":
пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту; в обратном направлении: пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы.
9 мая с 08:00 до 17:00
По маршрутам № 1, 20, 25, 35, 53, 55, 144 при движении в сторону Речного вокзала:
пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршрутам.
По маршруту № 6 при движении на конечную остановку "Элеватор":
пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Анатолия; в обратном направлении: ул. Анатолия – пр. Комсомольский – ул. Советская – пр. Ленина, далее – по маршруту.
По маршрутам № 27, 110 при движении на конечную ЛДП "Спартак-2":
пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей, далее – по маршрутам.
По маршруту № 33р, при движении на конечную остановку "Сибирская Долина":
пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту; в обратном направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.
По маршруту № 41 при движении на конечную "Ул. Партизанская":
пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Партизанская, далее – по маршруту; в обратном направлении: ул. Партизанская – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту.
По маршруту № 70р при движении с конечной остановки "Пл. Победы":
пл. Победы – пр. Красноармейский – ул. Гоголя, далее – по маршруту; в обратном направлении: ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пл. Победы.
По маршруту № 78 при движении на конечный остановочный пункт "Оптово-розничный рынок":
пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Комсомольский, далее – по маршруту; в обратном направлении: пр. Комсомольский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту.
По маршруту № 109 при движении на конечную остановку "П. Центральный":
пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту; обратном направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.
По маршруту № 109оп при движении на конечную ул. Опытная Станция:
пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту; обратном направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.
По троллейбусному маршруту № 1 при движении с конечной остановки "Стадион":
пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы; в обратном направлении: пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту.
По троллейбусному маршруту № 7 при движении с конечной "Ул. Взлетная":
пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы; в обратном направлении: пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту.
9 мая с 08:00 до 23:00
По маршруту № 33р при движении на конечный остановочный пункт "Сибирская Долина":
пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту; в обратном направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.
"Уважаемые участники дорожного движения, в целях общественной безопасности и безопасности дорожного движения просим вас заблаговременно убрать свои транспортные средства из зон, на которых запланировано прекращение движения транспорта", – призвали в в мэрии.
9 мая в 22:00 на площади Сахарова состоится праздничный салют, после которого для горожан будет ходить общественный транспорт. Он отправится с остановок "Технический университет" и "Аграрный университет".
С остановки "Технический университет" поедут автобусные маршруты №1, 6, 10, 20, 27, 33р, 35, 41, 47, 53, 55, 57, 60 и 144 и троллейбусный маршрут № 7, а с "Аграрного университета" – трамваи № 1 и 7.
20:07:01 05-05-2025
Да вообще объявить пешеходные дни, да и ясно.